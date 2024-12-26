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亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

編譯周辰陽／即時報導
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空8432號航班25日在哈薩克城市阿克套附近失事，造成38名乘客死亡。亞塞拜然政府消息人士26日向Euronews證實，一枚俄羅斯地對空飛彈造成該起空難。

消息人士表示，這班飛機原定目的地是車臣首府格羅茲尼，但當時該地區空域出現無人機活動，一枚飛彈因此朝向這班亞塞拜然航空8432號航班發射，在客機旁邊爆炸。政府消息人士告訴Euronews，儘管機師要求緊急著陸，但受損的客機未獲允許在任何俄羅斯機場降落，並受命越過裡海飛往阿克套。

數據顯示，該班機的GPS導航系統在裏海上空整個飛行路徑都受到干擾。位於巴庫的國際媒體AnewZ引述亞塞拜然政府消息人士說法報導，這枚飛彈發射自「鎧甲-S」（Pantsir-S）防空系統。

俄羅斯消息人士說，失事航班飛越車臣上空當時，俄國防空部隊正積極嘗試擊落烏克蘭的無人機。

俄羅斯車臣共和國安全委員會主席哈姆扎特．卡德羅夫證實，25日上午發生了無人機襲擊格羅茲尼，沒有造成傷亡或損失。

路透引述4名亞塞拜然消息人士說法，報導相同消息。

如果消息屬實，將是馬來西亞航空MH17在烏克蘭遭飛彈擊落事件後，俄軍十年間第二度摧毀商用飛機，此次傷亡者包括俄羅斯人以及鄰國公民。

俄羅斯 無人機 烏克蘭

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