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聖誕前夕巴西南部小飛機墜入商家 至少10死17傷

中央社巴西利亞22日綜合外電報導
墜毀的飛機殘骸散落在地面上。(路透)
墜毀的飛機殘骸散落在地面上。(路透)

巴西南大河州官員指出，一架小飛機今天墜入巴西南部觀光城市格拉瑪多市中心商店中，機上10人全數罹難。

路透報導，根據南大河州（Rio Grande do Sul）州長雷特（Eduardo Leite），這架飛機的擁有者和機師加利亞濟（Luiz Claudio Galeazzi）與9名乘客喪生。所有乘客都是加利亞濟的家人。

雷特在記者會中表示，地面上有17人受傷，送醫院救治的12人中有兩人情況危急。

他表示，1990年出廠的這架派珀PA42-1000（Piper PA-42-1000）雙發動機飛機於當地時間上午9時後不久，在天候不佳狀況下，從附近的卡內拉（Canela）機場起飛，原定飛往聖保羅州（Sao Paulo）的朱恩狄艾（Jundiai）。

巴西航空事故研究與預防中心（CENIPA）正在調查墜機原因。

有關當局指出，據報這架飛機先撞到一根煙囪，接著又撞到一間房屋的二樓，最後墜入一間家具店，殘骸飛散到附近一家小旅店中。

格拉瑪多（Gramado）是南大河州觀光勝地，當地今年稍早遭遇前所未見的嚴重洪水侵襲，造成數十人死亡，沒想到格外忙碌的聖誕節前夕又發生這起意外。

被飛機擊中的房屋。(美聯社)
被飛機擊中的房屋。(美聯社)

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