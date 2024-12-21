抗議美長期貿易禁運 古巴總統率逾千人上街

不滿美國對古巴的長期貿易禁運，由總統狄亞士－卡奈(前左二)和前總統勞爾．卡斯楚(前右三)領銜，數千名古巴人今天聚集在美國駐哈瓦那大使館前抗議。(路透)

不滿美國對古巴 的長期貿易禁運，由總統狄亞士－卡奈和前總統勞爾．卡斯楚領銜，數千名古巴人今天聚集在美國駐哈瓦那大使館前抗議。

法新社報導，就在美國共和黨籍總統當選人川普 （Donald Trump）即將重返白宮 一個月前，狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）向聚集美國使館前的抗議民眾表示：「我們現在遊行是為了告訴美國政府讓古巴人民安居樂業。打倒干涉！」

共產主義國家古巴正經歷日益惡化的經濟危機，政府將其歸咎於美國自1962年以來實施的制裁，川普先前首次入主白宮期間還加強制裁措施。

85歲的退休人員米蘭達（Faustino Miranda）說：「如果沒有禁運，我們就不會面臨這樣的困難。」

古巴這個加勒比海國家面臨食物和藥品短缺、常常停電和移民潮的問題。

當局表示，今天有70萬人在首都哈瓦那遊行。法新社無法獨立查證這個數字。

前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）雖已93歲，仍與狄亞士－卡奈一起站在遊行隊伍的最前面，勞爾．卡斯楚今天稍早曾指責美國的禁運，使得今年成為古巴「最困難的一年」。

古巴外交部副部長17日重申，願與將於明年1月20日上任的川普展開對話。

川普先前首次主政期間，中止華盛頓與哈瓦那自2014年開始緩和的關係，並實施243項加強禁運措施，包括將古巴和伊朗與北韓重新納入美國的「支持恐怖主義國家」黑名單。