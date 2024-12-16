尹錫悅到案要求書遭拒收 法院批准逮捕陸軍特戰司令官

軍事法院16日簽發陸軍特戰司令官郭種根（圖）的逮捕令。歐新社

韓國「12.3緊急戒嚴 事件」合作偵查本部表示，今天送至總統辦公室及官邸、傳喚總統尹錫悅 的「到案要求書」均遭拒收。此外，軍事法院已批准逮捕陸軍特戰司令官郭種根。

韓聯社報導，合作偵查本部今天上午10時33分左右派遣調查官等4人，先後將「到案要求書」送交總統辦公室和官邸，但都遭到拒收。

合作偵查本部人員表示，總統辦公室警衛處稱不負責信件收發；秘書處也說，在尹錫悅被停職的情況下，無法判斷轉交「到案要求書」是否屬於其職務範圍。

除了派人親送，合作偵查本部也以郵寄方式向總統秘書處總務秘書官室寄送「到案要求書」。本部人員認為，文件送達應無問題，但無法得知尹錫悅是否已收到文件。

合作偵查本部今天宣布，計劃要求尹錫悅於18日上午10時前往位於果川的公調處，因內亂與濫用職權嫌疑接受調查。

此外，韓聯社也報導，法院已批准逮捕涉嫌在戒嚴期間派遣特種部隊前往國會的陸軍特戰司令官郭種根。

合作偵查本部表示，軍事法院今天簽發郭種根的逮捕令。他是繼前國軍防諜司令官呂寅兄之後，第2位因涉入戒嚴案遭批准逮捕的現役軍人。

據報導，郭種根涉嫌與尹錫悅、前國防部 長金龍顯、呂寅兄等人共謀，以擾亂憲法為目的發起暴動。

郭種根10日在國會答詢時表示，金龍顯1日曾來電指示，3日發布戒嚴令後，戒嚴軍須迅速掌控國會、中央選舉管理委員會、最大在野黨「共同民主黨」黨部等6個地點。

郭種根還說，尹錫悅曾指示戒嚴軍破門闖入國會拉走議員，以確保表決人數無法達到法定門檻，但他認為這項命令不合理，因此並未徹底執行。