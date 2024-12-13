我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI需求旺 博通躋身市值1兆美元俱樂部

議員籲蘋果谷歌準備好 APP商店1月19日移除TikTok

路透：俄烏戰爭、台海潛在衝突加速無人機與AI發展

中央社倫敦13日綜合外電報導
台灣向美方採購彈簧刀300等攻擊型無人機。美聯社
台灣向美方採購彈簧刀300等攻擊型無人機。美聯社

俄烏戰爭及台海可能爆發衝突，促使無人系統和人工智慧（AI）迅速發展並應用，這些技術不僅改變戰爭的性質，也可能成為決定未來衝突結局的關鍵。

路透報導，當俄羅斯的砲艇直升機和巡邏艦本月6日逼近烏克蘭的「海上寶貝」（Sea Baby）攻擊無人艇，並試圖在觸及目標前將其殲滅，卻遭遇令俄方不快的驚喜：這些無人艇開火反擊，似乎配備可自動瞄準並射擊的機關槍。

根據烏克蘭安全局（SBU）的說法，無人艇的砲火迫使俄軍停止攻擊，且可能造成俄方人員傷亡，儘管烏克蘭政府公布的模糊影像無法證實此事。在影片中可見有機關槍向直升機開火，但無法看出更多細節。

然而，無人系統，以及能運行無人系統且日益複雜的AI和邊緣運算（edge computing）系統，在俄烏戰爭與其他當前或潛在衝突中的重要性變得愈來愈顯著。這些系統正在推動新投資，且愈漸被視為在未來進行威懾和防禦的關鍵。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）本周稍早報導，烏克蘭無人機和操作員被秘密派至敘利亞，協助反抗軍發動閃電攻勢，推翻敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府。

與此同時，美國指揮官指稱數量日益增加的機密海底系統，是對抗中國與嚇阻北京侵略台灣的核心。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）本周在英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）演講時表示，在長達近3年的俄烏戰爭中，隨著無人載具和AI系統等商業技術迅速投入使用，「戰爭的性質出現變化」。

希克斯說：「儘管不是俄烏戰爭引發這項趨勢，但它確實加速了轉變過程。」她還指出，未來大規模衝突可能會結合不同技術，包括需要多年時間打造、價格高昂的傳統軍事科技，以及發展速度更快但成本低得多的系統。

德國本月宣布將提供烏克蘭4000架無人機，這些無人機採用德國新國防科技公司赫爾辛（Helsing）的技術，在嚴重干擾下仍能飛向目標。

赫爾辛為烏克蘭政府進行的首項工作，就是在商業衛星影像上運用AI辨識目標。如今多虧軟硬體的進步，尤其是微晶片和程式設計方面，無人機也能進行這類分析，而這些發展將重塑現代戰爭的模式。

另一方面，台灣已向美國購買彈簧刀300型遊盪攻擊飛彈系統（Switchblade 300）及ALTIUS 600M-V無人機，這些無人機可在戰場上飛行，辨識出目標後俯衝進行攻擊。

根據美國太平洋地區指揮官，若台灣遭到侵略，他們可能使用上述這類無人系統，以及「幽靈鯊」（Ghost Shark）等更大型的水下無人載具，讓整個地區變成無人載具「地獄」，瓦解試圖穿越台灣海峽的中國軍隊。

讓無人載具自行分析數據，並因此只需傳回較少量的資料，對現代戰爭的軍事規畫至關重要，在幅員廣闊的太平洋地區尤其如此。

而在台海這類爭議地區，擁有夠多能自行選擇目標的無人系統，可能成為勝敗關鍵。

無人機 烏克蘭 AI

上一則

男子中3300萬元彩票 25天後在牙醫診所神秘暈倒離世

下一則

軍事部落客：俄軍續推進 距烏東戰略城市僅1.5公里

延伸閱讀

川普坦言不信內唐亞胡 誓言終結以哈戰爭：比俄烏戰爭好解決

川普坦言不信內唐亞胡 誓言終結以哈戰爭：比俄烏戰爭好解決
眾議員稱新州神秘無人機來自伊朗「母艦」 五角大廈斷然否認

眾議員稱新州神秘無人機來自伊朗「母艦」 五角大廈斷然否認
用無人機拍美軍基地 華男被捕 手機查獲搜索「如何侵入」等關鍵詞

用無人機拍美軍基地 華男被捕 手機查獲搜索「如何侵入」等關鍵詞
路透：歐盟將制裁俄影子油輪船隊及中國無人機公司

路透：歐盟將制裁俄影子油輪船隊及中國無人機公司

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00
敘利亞叛軍7日逼近鄰近首都大馬士革的要城荷姆斯。(路透)

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

2024-12-07 11:56

超人氣

更多 >
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪
行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力
張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感