路透：俄烏戰爭、台海潛在衝突加速無人機與AI發展

台灣向美方採購彈簧刀300等攻擊型無人機。美聯社

俄烏戰爭及台海可能爆發衝突，促使無人系統和人工智慧（AI ）迅速發展並應用，這些技術不僅改變戰爭的性質，也可能成為決定未來衝突結局的關鍵。

路透報導，當俄羅斯的砲艇直升機和巡邏艦本月6日逼近烏克蘭 的「海上寶貝」（Sea Baby）攻擊無人艇，並試圖在觸及目標前將其殲滅，卻遭遇令俄方不快的驚喜：這些無人艇開火反擊，似乎配備可自動瞄準並射擊的機關槍。

根據烏克蘭安全局（SBU）的說法，無人艇的砲火迫使俄軍停止攻擊，且可能造成俄方人員傷亡，儘管烏克蘭政府公布的模糊影像無法證實此事。在影片中可見有機關槍向直升機開火，但無法看出更多細節。

然而，無人系統，以及能運行無人系統且日益複雜的AI和邊緣運算（edge computing）系統，在俄烏戰爭與其他當前或潛在衝突中的重要性變得愈來愈顯著。這些系統正在推動新投資，且愈漸被視為在未來進行威懾和防禦的關鍵。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）本周稍早報導，烏克蘭無人機 和操作員被秘密派至敘利亞，協助反抗軍發動閃電攻勢，推翻敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府。

與此同時，美國指揮官指稱數量日益增加的機密海底系統，是對抗中國與嚇阻北京侵略台灣的核心。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）本周在英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）演講時表示，在長達近3年的俄烏戰爭中，隨著無人載具和AI系統等商業技術迅速投入使用，「戰爭的性質出現變化」。

希克斯說：「儘管不是俄烏戰爭引發這項趨勢，但它確實加速了轉變過程。」她還指出，未來大規模衝突可能會結合不同技術，包括需要多年時間打造、價格高昂的傳統軍事科技，以及發展速度更快但成本低得多的系統。

德國本月宣布將提供烏克蘭4000架無人機，這些無人機採用德國新國防科技公司赫爾辛（Helsing）的技術，在嚴重干擾下仍能飛向目標。

赫爾辛為烏克蘭政府進行的首項工作，就是在商業衛星影像上運用AI辨識目標。如今多虧軟硬體的進步，尤其是微晶片和程式設計方面，無人機也能進行這類分析，而這些發展將重塑現代戰爭的模式。

另一方面，台灣已向美國購買彈簧刀300型遊盪攻擊飛彈系統（Switchblade 300）及ALTIUS 600M-V無人機，這些無人機可在戰場上飛行，辨識出目標後俯衝進行攻擊。

根據美國太平洋地區指揮官，若台灣遭到侵略，他們可能使用上述這類無人系統，以及「幽靈鯊」（Ghost Shark）等更大型的水下無人載具，讓整個地區變成無人載具「地獄」，瓦解試圖穿越台灣海峽的中國軍隊。

讓無人載具自行分析數據，並因此只需傳回較少量的資料，對現代戰爭的軍事規畫至關重要，在幅員廣闊的太平洋地區尤其如此。

而在台海這類爭議地區，擁有夠多能自行選擇目標的無人系統，可能成為勝敗關鍵。