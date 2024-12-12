北約秘書長：中俄軍備超前局勢非常危險

北約秘書長呂特。（路透）

北約 秘書長呂特今天在一場演說力陳歐洲國家提高軍事支出的重要性，指中、俄快速擴增軍備「非常危險」，而歐洲國防產業太慢、太小、太分散，呼籲民眾促使退休 基金投資 國防企業。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）自10月1日上任以來，遊說北約的歐洲盟邦再次提高軍事支出便成為他最重要活動之一。這位前荷蘭總理過去近14年在歐洲聯盟（EU）經常站在要求盟國政府撙節開支、嚴守舉債上限的立場，如今角色大異其趣。

呂特今天在美國智庫卡內基國際和平基金會歐洲分部（Carnegie Europe）舉辦的專場演講，就直白以「為防止戰爭，北約必須花費更多」為題，明言目前北約盟國承諾國防支出應占各國國內生產毛額（GDP）2%以上的標準，遠遠不夠所需。

他說，今日的北約足以形成遏阻力量，「但我擔心明天」，並認為再不加強軍備，未來4、5年就可能有問題。他指出，冷戰期間歐洲國家在國防上的花費超過GDP 3%，現在則花了許多年才勉強達到2%，但要長期遏阻「還需要更多」。

呂特表示，現在的歐洲雖然未陷入戰爭，但也不處於和平，安全情勢是他有生以來最糟糕的。從波羅的海電纜遭破壞，到波蘭受到白俄羅斯將移民武器化的脅迫等等，都不是單一事件，顯示全球安全威脅來源互相連結，「世界現在是圓的」。

他強調中國認同並支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）改變世界秩序的野心，必須明視中國的企圖，包括從2020年擁有200個核子彈頭，到2030年就將有超過1千枚核武，並且非常不透明、無限制。

呂特說：「中國也正在霸凌台灣，並以可能癱瘓我們社會的方式，試圖進入我們的關鍵基礎設施。」

他還說有些消息來源指出，中國獲取高端武器系統的速度比美國快了5、6倍，而10年前中國在全球前10大軍武企業裡一家都沒有，如今卻有3、4家，可見其追趕速度。

呂特強調俄國和中國正在賽道上超前，「我們有落後的風險，這非常危險」。但只要能撐起國防產業，就能追過競爭對手。

他認為歐洲需要建立「戰時心態」，希望透過這場演說呼籲歐洲人民「告訴你們的退休基金，不應該拒絕投資國防企業」，並呼籲歐洲國家政府改變冗長的採購流程、提供軍火企業長期合約、開闢新生產線，以增強軍備自主能力。

至於提高國防支出可能排擠其他民生所需資源，呂特強調歐洲人口占全球10%，卻花費50%在社會福利，只需挪出一小部分用於提升安全即足，若不在安全上投資，下一代就無法享有自由環境，「沒有任何事比安全更重要」。