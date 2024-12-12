我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

「所有人都活在川普時代」時代雜誌：正見證其巔峰

北約秘書長：中俄軍備超前局勢非常危險

中央社記者田習如布魯塞爾12日專電
北約秘書長呂特。（路透）
北約秘書長呂特。（路透）

北約秘書長呂特今天在一場演說力陳歐洲國家提高軍事支出的重要性，指中、俄快速擴增軍備「非常危險」，而歐洲國防產業太慢、太小、太分散，呼籲民眾促使退休基金投資國防企業。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）自10月1日上任以來，遊說北約的歐洲盟邦再次提高軍事支出便成為他最重要活動之一。這位前荷蘭總理過去近14年在歐洲聯盟（EU）經常站在要求盟國政府撙節開支、嚴守舉債上限的立場，如今角色大異其趣。

呂特今天在美國智庫卡內基國際和平基金會歐洲分部（Carnegie Europe）舉辦的專場演講，就直白以「為防止戰爭，北約必須花費更多」為題，明言目前北約盟國承諾國防支出應占各國國內生產毛額（GDP）2%以上的標準，遠遠不夠所需。

他說，今日的北約足以形成遏阻力量，「但我擔心明天」，並認為再不加強軍備，未來4、5年就可能有問題。他指出，冷戰期間歐洲國家在國防上的花費超過GDP 3%，現在則花了許多年才勉強達到2%，但要長期遏阻「還需要更多」。

呂特表示，現在的歐洲雖然未陷入戰爭，但也不處於和平，安全情勢是他有生以來最糟糕的。從波羅的海電纜遭破壞，到波蘭受到白俄羅斯將移民武器化的脅迫等等，都不是單一事件，顯示全球安全威脅來源互相連結，「世界現在是圓的」。

他強調中國認同並支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）改變世界秩序的野心，必須明視中國的企圖，包括從2020年擁有200個核子彈頭，到2030年就將有超過1千枚核武，並且非常不透明、無限制。

呂特說：「中國也正在霸凌台灣，並以可能癱瘓我們社會的方式，試圖進入我們的關鍵基礎設施。」

他還說有些消息來源指出，中國獲取高端武器系統的速度比美國快了5、6倍，而10年前中國在全球前10大軍武企業裡一家都沒有，如今卻有3、4家，可見其追趕速度。

呂特強調俄國和中國正在賽道上超前，「我們有落後的風險，這非常危險」。但只要能撐起國防產業，就能追過競爭對手。

他認為歐洲需要建立「戰時心態」，希望透過這場演說呼籲歐洲人民「告訴你們的退休基金，不應該拒絕投資國防企業」，並呼籲歐洲國家政府改變冗長的採購流程、提供軍火企業長期合約、開闢新生產線，以增強軍備自主能力。

至於提高國防支出可能排擠其他民生所需資源，呂特強調歐洲人口占全球10%，卻花費50%在社會福利，只需挪出一小部分用於提升安全即足，若不在安全上投資，下一代就無法享有自由環境，「沒有任何事比安全更重要」。

北約 投資 退休

上一則

俄軍距烏東重鎮波克羅夫斯克僅3公里 烏總司令認戰鬥「異常艱難」

延伸閱讀

北約警告川普：烏若屈服俄 中國、伊朗和北韓將是可怕威脅

北約警告川普：烏若屈服俄 中國、伊朗和北韓將是可怕威脅
北約秘書長：俄烏和平協議勿使習近平與金正恩擊掌稱勝

北約秘書長：俄烏和平協議勿使習近平與金正恩擊掌稱勝
北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武
澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

熱門新聞

2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保
學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神