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2034年世界盃由沙國主辦挨批「體育洗白」人權組織曝隱憂

編譯徐榆涵／即時報導
國際足球總會（FIFA）11日宣布2034年世足賽由沙烏地阿拉伯主辦。（歐新社）
國際足球總會（FIFA）11日宣布2034年世足賽由沙烏地阿拉伯主辦。（歐新社）

國際足球總會（FIFA）11日宣布，2030年和2034年兩屆世界盃足球賽主辦國；其中2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥3國共同承辦，而2034年則由沙烏地阿拉伯主辦，不過由於沙國的人權紀錄飽受詬病，該宣布也引來人權團體批評，遭批「體育洗白」。

國際足總11日公布2030年世界盃主辦國為西班牙、葡萄牙和摩洛哥，且為了致敬百年歷史，還會在南美洲的阿根廷、巴拉圭和烏拉圭，舉辦其中的3場賽事。

此外，2034年世界盃將由沙烏地阿拉伯主辦，也是繼2022卡達舉辦世足賽後，第二次由中東國家接手四年一度的足壇盛事。

對此，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）發表聲明，「我們期待利用我們的優勢和能力，舉辦一屆非凡且前所未有的世界盃，為各地球迷帶來歡樂。」

然而，沙國過去因為不良的人權紀錄飽受批評，遭指透過「體育洗白」，試圖掩飾該國侵犯人權等負面形象，FIFA的決定也引發批評。

國際特赦組織勞工權利和體育部負責人科伯恩（Steve Cockburn）在21個單位聯合發表聲明中表示：「FIFA在沒有確認充分的人權保護情況下，魯莽地決定把2034年世界盃主辦權授予沙烏地阿拉伯，將使許多人的生命面臨危險，工人將受到剝削，甚至死亡。」

世界盃 沙烏地阿拉伯 足球

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