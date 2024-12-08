英軍情五處首長：敵意國家行為增長 侵蝕反恐資源

英國對內情報機關「軍情五處」首長麥卡勒姆。 (美聯社)

英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆近日表示，由於來自俄羅斯 及其他敵意國家、以及與外國政權有關的惡意行為者威脅升高，在資源有限的情況下，MI5被迫縮減對反恐工作的投入。

麥卡勒姆（Ken McCallum）說，經過近30年的間歇期，國家級行為者相互嚴重衝突的時代又回來了，且威脅樣態較恐怖主義活動更複雜、更具規模。

他提到，MI5將檢視如何分配有限資源與能量，以更有效應對俄羅斯、伊朗 或中國當局的活動。

另一方面，國家級行為者以外的恐怖主義威脅依然存在。除了中東地區動盪局勢引發的外溢效應，麥卡勒姆示警，受網路資訊影響，青少年參與恐怖行動或成為嫌疑人的機率上升；在英國，每8名被MI5列入反恐觀察名單的人士中，就有1名未滿18歲。

麥卡勒姆是在英國公務系統一個透過內網傳播的podcast節目作以上表示，英國「泰晤士報」（The Times）近日獨家取得相關內容。

含英國在內的歐洲地區近期發生一系列顛覆破壞、縱火和暗殺行動，調查顯示主事者以莫斯科當局及與其有關的不同背景人士為大宗，包括今年稍早在英國伯明罕（Birmingham）國際快遞業者DHL物流中心發現的引燃包裹，即被判定為俄方預演對大西洋兩岸航班發動恐攻。

麥卡勒姆10月曾就英國面臨的安全威脅發布報告，其中對網路的影響力及其如何被敵意國家利用有不少著墨。

麥卡勒姆提到，在英國，因為疑似與恐怖主義活動有關而遭調查的人士中，高達13%未滿18歲，人數占比在過去3年增長3倍。

此外，年輕人特別容易受極右翼恐怖主義吸引。麥卡勒姆說，極右翼恐怖主義宣傳對網路文化的掌握與運用相對巧妙。

在俄、中、伊朗等國家級威脅來源方面，麥卡勒姆提到，MI5去年經手相關調查，案件總數年成長率高達48%。

其中，俄羅斯由於實體間諜 網在西方國家大量驅逐相關人員後面臨嚴峻挑戰，網路空間扮演的角色更顯重要。

麥卡勒姆指出，與莫斯科當局有關的行為者日益尋求透過代理人為俄方執行「骯髒任務」。這些代理人可以是來自英國或其他國家的犯罪分子、私人密探或編制外特工。網路空間是相關惡意行為者相互串聯的重要平台。

儘管這樣的趨勢對MI5的威脅偵測工作造成挑戰，麥卡勒姆說，俄方增加使用代理人，效應之一就是俄方的任務執行品質和專業度進一步下降。

此外，不同於以外交人員身分為掩護的特工和間諜，代理人不受外交豁免權保護，這讓英國及其盟友夥伴有更多應對手段選項。

麥卡勒姆示警，考量英國在支援烏克蘭抵抗侵略扮演領導角色，應預期俄方將持續對英國採取具侵略性的態勢。

至於中國，麥卡勒姆指出，與中國的經濟關係有助英國經濟成長，而經濟成長有助國家安全。

不過，與中國的關係仍存在需充分管控的安全風險。麥卡勒姆說，符合比例原則、針對特定具體關切採取的安全防護措施，是英國與中國自信往來的基礎。