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英國軍工業兵推 確保戰時供應鏈韌性

中央社倫敦2日專電
英國國防大臣希利（John Healey）。歐新社
英國國防大臣希利（John Healey）。歐新社

英國國防部規劃今天與相關產業舉行軍工業兵推，以利確保戰時英國國防供應鏈韌性，即不僅能在短時間快速回應防衛需求，也能長時間維持對前線的高強度供應，並有效率應對供應鏈可能持續面臨的干擾或破壞。

英國國防大臣希利（John Healey）近日出席國會下議院國防事務委員會應詢時重申，烏克蘭戰場提醒各界，軍隊強大程度取決於支撐他們的產業有多強大，這也是為何英國國防部擬推動防衛產業改革。

今天舉行的軍工業兵推與英國國防部推動的新版防衛產業戰略（Defence Industrial Strategy）有關。英國上一次發布防衛產業戰略是2021年，也就是俄羅斯於2022年2月全面侵略烏克蘭以前。

除了納入新的地緣政治條件及作戰方式演變，英國國防部指出，新版防衛產業戰略將與國防部預計明年春天發布的「戰略防衛檢討」（Strategic Defence Review）、以及商業暨貿易部即將公布的貿易戰略（Trade Strategy）協調一致、互為補充。

根據國防部今天發布的資料，新版防衛產業戰略有6大首要目標，包括在確保國際良性競爭的前提下，透過國內外採購案等機制促進優先投資英國境內企業，同時增進國防自主產能；政府與產業界強化研發和工業生產合作，推動數據資料的「無縫」移轉及開放式協作架構。

此外還有強化與防衛產業中小型企業、以及和更廣泛的科技產業合作，透過政策引導等方式鼓勵私人資金投資相關產業；加速採購、研發流程，並更積極探索將民用科技與數據資料導入軍用，以及將軍民兩用科技導入民間產業；確保英國的防衛產業發展在未來也能有效嚇阻侵略。

國防部指出，新版防衛產業戰略也將以促進英國各地區的經濟發展和人才培育為重點目標。

作為改革第一步，英國國防部預告將新設立「防衛產業聯合理事會」（DIJC），納入大型及中小型軍工企業、科技公司、大學院校、產業工會等代表。

DIJC將協助發展並執行新版防衛產業戰略；該戰略預計明年春夏之際發布，各界可在明年2月底前向國防部提交意見。

國防部並宣布將任命一名全職的國家軍備總監（National Armaments Director）。

根據國防部資料，英國境內每60個工作職位就有1個與防衛產業有關，且約67%相關職位是位於較富裕的大倫敦地區和英格蘭東南部以外區域。

希利指出，國家安全是國家穩定、也是國家經濟成長的基礎。英國正向敵手傳達訊號：憑藉強大的防衛產業，英國將確保本國安全，並在海外展現強勁實力。

另一方面，據英國「泰晤士報」（The Times）援引國防部等官方消息人士說法報導，烏克蘭戰爭凸顯國防供應鏈在研發創新、生產調度方面快速反應並長期維持韌性的重要性。

官員舉例，在烏克蘭，無人機科技的演進速度大約以4至6週為一週期。除了短時間快速生產高效能裝備，英國產業界也必須具備應對持久戰的能力。

國防部 烏克蘭 供應鏈

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