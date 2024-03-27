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澳洲造林碳抵換計畫 研究：成效不如預期

中央社雪梨26日綜合外電報導
根據世界銀行（World Bank）數據顯示，澳洲人均二氧化碳排放量為15.3公噸，位居世界前列，超越美國水準。（路透）
根據世界銀行（World Bank）數據顯示，澳洲人均二氧化碳排放量為15.3公噸，位居世界前列，超越美國水準。（路透）

一項毫不留情的新研究打擊了澳洲的碳信用（Carbon Credit，即碳權）計畫。最新的研究發現，澳洲一個領先世界的更新造林計畫是場不如預期的「災難」。

法新社報導，澳洲內陸的大片土地已被指定用於原生森林更新（regeneration），目的是透過新樹木吸收二氧化碳來進行碳抵換。但研究人員發現，這些林場中近80%的森林生長要不是停滯不前，就是林地正在萎縮。

科學家表示，儘管如此，澳洲已利用這些計畫累積數百萬公噸有問題的碳信用額度，這些碳信用據稱被用來為造成污染的產業進行碳抵換。

澳洲國立大學（Australian National University）環境法教授、研究的第一作者麥金塔希（Andrew Macintosh）告訴法新社：「我認為，只能將它稱為一場嚴重的失敗－我在這裡使用了客氣的措辭。」

他說，「這是場災難」，並認為這將「玷汙」澳洲的聲譽。

澳洲已為這項計畫撥出近4200萬公頃土地，比日本的國土面積還要大。研究人員表示，這是「世界上最大」的天然碳抵換計畫之一。

官員稱，自2013年以來，遍布這片土地的原生森林已吸收超過2700萬公噸碳。但經同儕審查的研究利用衛星影像繪製森林生長狀況，對這個數字提出嚴重質疑。

麥金塔希曾任負責追蹤澳洲碳抵換計畫政府機構主席，他說：「這些數字應該顯示出樹木覆蓋面積大幅增加。但沒有出現這個情形，我們沒有看到。」

這些森林封存的每一噸碳都被記為一個碳信用額度。礦業公司、航空公司和其他造成嚴重污染的產業會購買這些碳信用額度來抵換它們的碳排。

麥金塔希說，澳洲事實上是在出售不存在的碳信用額度。

澳洲潔淨能源監管機構（Clean Energy Regulator）表示，「多項審查已證實這些碳抵換的完整性」，並指出機構「僅在計畫能證明進行原生森林更新時，才會發放碳信用額度」。

澳洲氣候變遷能源部長波溫（Chris Bowen）則表示，這項計畫依據的假設基本上仍然「合理」。

這項研究發表於通訊-地球與環境（Communications Earth and Environment）期刊。

澳洲已承諾在2030年底前將碳排量較2005年水準減少43%，並於2050年底前達到淨零排放。

根據世界銀行（World Bank）數據顯示，澳洲人均二氧化碳排放量為15.3公噸，位居世界前列，超越美國水準。

澳洲 氣候變遷 能源部

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