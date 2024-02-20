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印尼大選工作繁重 84名選務人員死亡

中央社╱雅加達21日專電
印尼2月14日舉行總統及國會選舉，是全世界最大規模的單日選舉，選務工作繁雜，需持續一個月才能完成。照片攝於2月14日。(中央社)
印尼2月14日舉行總統及國會選舉，是全世界最大規模的單日選舉，選務工作繁雜，需持續一個月才能完成。照片攝於2月14日。(中央社)

印尼大選計票工作仍在進行，根據官方統計，截至19日已有84名選務人員死亡；但相較於2019年大選，近900名選務工作者因故死亡，情況已有改善。

印尼14日舉行總統及國會選舉，全國82萬個投票所的計票工作仍在進行。據官方統計，截至19日已有84名選務人員死亡，其中大部分是選舉委員會（KPU）的臨時兼職計票人員。

印尼共有約2.05億選民，14日的大選是全球最大規模單日選舉活動，計票工作繁雜，通常需一個月時間才能正式完成計票。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，選舉委員會和選舉監督委員會僱用約790萬名臨時工負責選務工作，包括協助選民投票、監督投票過程及維持投票所秩序的選務人員。

其中也包括570萬名有薪志工，他們負責手動計票，可能需連續工作數日才能完成，繁重工作是許多人死亡的主因。

印尼選委會主席阿沙利（Hasyim Asy’ari）19日在記者會表示，選委會招募的工作人員中有71人死亡，其中大部分負責開票作業。選舉監督委員會則有13人死亡。因此截至19日，大選計票已導致84人死亡。

報導指出，印尼2019年首次同步舉行總統與國會選舉時，計票過程造成約6000名選務人員生病，近900人死亡，主要原因是許多人是長者或有健康問題，他們需在高壓環境下長時間工作。

阿沙利說：「今年限制投票所工作人員不能超過55歲，並透過強制健檢確保他們的健康狀況。」

不過，衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）強調，這仍有改進空間。他指出，790萬名選務人員中，只有680萬人接受強制健檢，其中40萬人患有高血壓或心臟病等疾病，卻仍獲准在投票所工作。

沙迪金補充，衛生部考慮未來派遣醫護人員到投票所巡邏，檢查選務人員健康狀況，測量血壓和心率，「這將有助於防止心臟驟停或中風造成的死亡，這是今年最常見的死亡原因之一」。

投票 印尼 心臟病

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