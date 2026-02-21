冬奧／王心迪在妻子的光芒下 「耐得住寂寞，慢慢來」

中國選手王心迪在冬奧會自由式滑雪男子空中技巧決賽奪金。(新華社)

米蘭冬奧會20日自由式滑雪男子空中技巧決賽賽場，風雪未停，勝負已分。中國選手王心迪以一套近乎完美的5.1難度動作，拿下132.60分，以1.02分的優勢絕殺瑞士 名將羅特，為中國代表團斬獲本屆冬奧會第四金。

兩天前，他的妻子徐夢桃在女子項目成功衛冕，這對並肩征戰的冰雪伉儷，成為歷史上首對在同一屆冬奧會、同一個大項中雙雙登頂的夫妻。

這一天屬於王心迪，有多年積累拚搏成就的「一跳封王」，更有與妻子以非一般的熱愛堅韌寫就的「同心傳奇」。

當日決賽的進程遠比結果驚險。 瑞士選手在前兩輪占據前二，中國隊則呈集團優勢蓄勢待發。進入「一跳定勝負」的大決戰，第三個出場的王心迪選擇了翻騰三周轉體五周的高難動作。起滑、騰空、翻騰、落地，整套動作利落、乾淨，甚至帶著幾分沉默的克制。

當分數定格，他知道，多年的堅守終於開花結果——最後出場的羅特雖選擇相同動作，卻因細節瑕疵稍遜一籌。 金牌歸屬再無懸念。

「這是我的第三屆冬奧會，在備戰的12年裡，有很多不容易和痛苦，但是自己沒有放棄，為了夢想去堅持。」確定奪冠那一刻，王心迪撲在雪地上激動地抽泣，「那一刻太開心了。」

這枚奧運 金牌背後，是王心迪跨越十餘年的默默追趕。從6歲開始練習體操，到12歲轉項自由式滑雪，早年的體操訓練賦予他超強的身體控制力和空間感知力，成為他征服冰雪的「基因密碼」。

然而在國家隊的這些年，王心迪更多時候是站在光芒的側影裡。身邊是五戰冬奧、35歲仍馳騁巔峰的隊友兼妻子徐夢桃，身前是齊廣璞等實力強勁的前輩選手。

2018年平昌、2022年北京，連續兩屆冬奧會，王心迪都止步於決賽門檻之外，兩次拿到的都是第14名，這兩屆相同的名次曾被外界視為他職業生涯的「魔咒」。但心態平和的王心迪最終的選擇是「耐得住寂寞，慢慢來」。在這支素有雪上「夢之隊」之稱的隊伍裡，他深知所有成就背後的辛苦付出。

彼時，妻子徐夢桃已是北京冬奧 冠軍，榮譽加身。在旁人看來，妻子的光環太過耀眼，但王心迪始終坦蕩從容。落差沒有滋生出隔閡，反而成了他埋頭追趕的「刻度」。

他從不避諱對徐夢桃的敬佩，「她付出了自己的努力，（成績）不是從天而降的，她一步步走到今天」。

站上巔峰，王心迪坦言，最想圓的是「桃姐的夢」。徐夢桃曾不止一次對他說，希望兩人能成為奧運冠軍夫婦。這份期待，藏著愛人的鼓勵，也藏著對項目的深情。王心迪把這份期待刻進訓練日常，每一次起跳、每一次落地，都朝著同一個目標靠近。

四年時間，在一次次摔倒與重來中，王心迪終於迎來屬於自己的金牌之光。他笑稱，即便自己今天拿了金牌，和妻子徐夢桃還有差距。「沒追上不是說成績，我更多看到的是她對待項目的熱愛和態度。」

皆因熱愛。這一日，阿爾卑斯山的風雪，見證了中國冰雪的榮耀，也見證了一段愛情與夢想共生的傳奇。