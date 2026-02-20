冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

我的頻道

新華社義大利利維尼奧2月20日電
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

20日進行的米蘭冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧（U池）資格賽發生了一段小插曲，中國選手盛海鵬騰空時手機掉落。當時他明顯愣了一下，滑完全程後，丟失的手機被工作人員進場找回。

滑雪比賽，尤其是滑雪公園及U池類比賽中，選手做動作時手機不翼而飛的畫面時有出現。同樣滑U池的中國單板選手王梓陽也曾多次在比賽中丟失手機。除了會造成瞬間錯愕影響發揮之外，本屆冬奧會上還出現了手機致傷事件。在單板滑雪大跳台資格賽中，中國選手葛春宇落地時被胸兜里的手機頂到肋骨導致骨裂，大大影響了他後續比賽的狀態。

葛春宇受傷後，不少網友表達了對這名近期進步神速小將的惋惜，還建議他以後別帶手機比賽了。然而，對於從事這些項目的運動員而言，手機是訓練和比賽時必不可少的工具。

首先它是選手們重要的通訊工具，公園及U池類比賽的規則和場地特點放大了比賽時攜帶手機的必要性。在這類比賽中，選手需要乘坐纜車或雪地摩托多次往返結束區和出發區，期間花費時間較長，和固定位於出發區、跳台區以及結束區三個點位的教練與工作人員保持實時溝通很有必要。

究竟是何重要內容需要選手們「刷」手機關注？盛海鵬和葛春宇都對記者提到，除了可能存在的比賽安排變更信息外，占他們通訊內容最大頭的，其實是教練等工作人員發來的關於上一趟動作的視頻。

「對上一趟動作的回看，特別是起跳，對後續比賽的影響特別大。如果不靠錄像的話，很多細節是自己感覺不到的。如果我們一看，這裡有差錯，就能在下一趟去改進它。」盛海鵬說。

在U池和坡障訓練中，經常會有教練滑在運動員身後用手機或運動相機跟拍。本屆冬奧會女子U池資格賽前的訓練中，谷愛凌的一次摔倒被網友懷疑是教練跟拍距離太近所致。對此，盛海鵬認為，運動員們其實都已經很熟悉這樣的拍攝模式，教練們也不太可能會犯這樣的低級錯誤，他們的經驗足以預判運動員落點，留出安全距離。

其次，大多數公園和U池運動員會在比賽時用手機連接耳機聽歌。盛海鵬介紹說：「如果沒有音樂，在滑行時耳朵裡全是風聲……聽歌是為了沉浸在自己的世界裡，把節奏把握好。另外，在上場前等待時，很多選手甚至會像‘蹦迪’一樣跟著音樂跳起來，讓自己身體不那麼冷。如果接下來想挑戰一個難度更高的動作，就會放一首自己最喜歡、最燃的歌，讓自己迅速進入狀態。」

「對自由式滑雪運動員來說，在比賽中丟得最多的不是手機，而是耳機。經常是一旋轉起來就甩出去找不到了。」盛海鵬說，如果目睹自己的手機或耳機掉落，或者突然因藍牙斷開導致音樂停止，確實會影響發揮。

如此看來，在上場前把雪服口袋拉鏈拉好、耳機塞緊，可能是避免「悲劇」的辦法。但對葛春宇而言，牢牢待在胸兜里的手機，卻成了擾亂他首次奧運之旅的「兇器」。這也反映出雪服設計時面臨的一處矛盾點。

由於需要防止進雪，不少專業雪服的下擺設計較緊，此時如果把手機放在類似日常服裝的腰部口袋，在滑雪劇烈收縮髖部時就會顯得頗為「膈應」。因此，設計師往往會在雪服上設計胸兜，甚至有的雪服只有胸兜。然而，不僅是葛春宇，包括記者在內的不少滑雪者，都遭遇過摔倒時胸兜里手機等硬物磕碰肋骨的情況。

滑雪時該不該帶手機、該把手機放哪兒？這個問題或許不會有固定答案，全憑運動員或雪友自行取捨。

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱王心迪奪男子空中技巧金牌 成就「金牌伉儷」

冬奧／男1500公尺速度滑冰 寧忠岩刷新奧會紀錄奪冠 中國獲第3金

冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

