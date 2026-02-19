冬奧╱哪個項目堪稱最自相矛盾的運動？

2月19日，參加北歐兩項團體短距離越野滑雪的選手們在比賽中。 （新華社）

在冬奧會的眾多比賽項目中，北歐兩項或許是最特別、也最容易被低估的一項。

參加本屆米蘭冬奧 會的運動員，需要上午先到普雷達佐進行跳台滑雪的較量——以接近汽車高速行駛的速度從跳台騰空而起，在空中完成技術與姿態的精準控制；隨後要馬不停蹄地轉場到泰賽羅，投入越野滑雪競速。在衝過終點後，很多運動員像被割倒的莊稼一樣紛紛癱倒在雪地上。

這種將爆發力與耐力、技巧與意志力高度結合的體育項目，被美國北歐兩項名將約翰尼·斯皮蘭形容為「最自相矛盾的運動」。

北歐兩項自1924年首屆冬奧會起便成為正式比賽項目，它結合了跳台滑雪和越野滑雪兩大北歐傳統項目。比賽被分為兩個階段：運動員首先進行跳台滑雪的比賽，然後將比賽成績換算成時間差，依次出發進行越野滑雪追逐賽，率先衝過終點者獲勝。

從競技特點看，兩項內容對身體和心理的要求幾乎截然相反。跳台滑雪強調技術細節和瞬間爆發力。運動員必須在極短時間內完成助滑、起跳、空中飛行與落地，每一個動作都需要高度專注與精準控制。同時，這項運動還伴隨著一定風險，強風或器材問題都可能導致摔倒。

相比之下，越野滑雪更像一場漫長的體能與意志考驗。運動員需要在賽程中合理分配體力，承受持續的高強度輸出。頂級選手往往每公里都在極限強度下滑行，比賽後半程更是對耐力與節奏掌控能力的終極考驗。

斯皮蘭在接受媒體採訪時說，在北歐兩項訓練中存在一個現實難題：越野訓練量增加，可能會影響跳台表現；反之，加強跳台專項訓練，又可能削弱越野能力。因此，運動員必須在兩者之間找到微妙平衡。這不僅考驗身體能力，更考驗科學訓練和團隊協作。

心理層面的轉換同樣關鍵。跳台滑雪要求運動員在起跳瞬間擁有絕對自信，只專注一兩個關鍵動作，避免思緒過多導致技術失誤。而在越野賽道上，運動員則要學會忍受痛苦、精確控制配速，在最後階段爆發。兩種心理狀態之間的迅速切換，是北歐兩項運動員必須掌握的能力。

此外，傷病風險也是這項運動難以迴避的一部分。跳台滑雪雖非高頻摔倒項目，但一旦發生事故往往傷情嚴重。許多運動員在職業生涯中經歷多次手術與復健。如何在傷後重返跳台、克服心理陰影，是對勇氣與自律的巨大挑戰。

值得注意的是，北歐兩項運動員的訓練總量往往接近純越野滑雪選手，而他們還需要額外完成跳台專項訓練。這意味著更長時間的體能準備、更複雜的技術打磨，也意味著更高的綜合要求。

或許正因如此，北歐兩項雖然歷史悠久，卻始終保持著極高的專業門檻。它並非單純比拼「誰跳得更遠」或「誰滑得更快」，而是在兩種完全不同的競技邏輯之間尋找平衡。

米蘭冬奧會北歐兩項共設兩個個人項目和一個團體項目。個人項目越野滑雪距離都是10公里，團體項目中每隊的兩名選手分別要滑7.5公里。挪威 選手奧夫特布羅在這三個項目中全部奪金，是本屆冬奧會表現最為出色的選手之一。

奧夫特布羅在奪得首金後的一席話或許更能讓我們看到這項運動的「殘酷」：「我們在雪上訓練很多，跳躍訓練也很多，還進行大量的心理訓練和力量訓練，所以總體訓練量非常大。不過訓練必須適合你的身體。我的身體能夠承受高強度訓練。並不是每個人都可以，但我已經找到一個很好的平衡。」