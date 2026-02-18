隋文靜、韓聰「連滾帶爬」到米蘭 日本冠軍視她為偶像

2月16日，中國選手隋文靜（左）/韓聰在雙人滑自由滑比賽中。最終他們獲得雙人滑項目第五名。（新華社）

在米蘭冬奧 會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽中，中國組合隋文靜/韓聰以一曲「只此青綠」結束了奧運 賽場的最後一舞。兩人17日在接受中新社記者專訪時表示，希望有更多機會向世界展現中國文化，推動中國花滑不斷向前。

四年前的「憂愁河上的金橋」成為雙人滑經典，隋韓組合彌補平昌冬奧會摘銀的遺憾，奪得北京冬奧 會金牌。北京冬奧會後，兩人帶著榮耀各自開啟新的人生。而在米蘭冬奧周期的最後一年，他們宣佈再次並肩起跳。

責任，是他們重返賽場的最大驅動力。北京冬奧會之後，中國雙人滑遭遇青黃不接的困境。在備戰米蘭的半年內，臨危受命的隋文靜和韓聰面臨著年齡增長、傷病纏身和重新磨合的挑戰。

隋文靜說：「因為恢復的時間實在太短了，但我們希望達到的目標還是很高，所以要不斷淬煉自己的身體，才能有好的效果。」出發米蘭前，她意外受傷，一度坐在輪椅上。「馬上就面臨團體比賽，我也想拼一拼，為中國團體項目出一份力。」

韓聰則形容兩人「連滾帶爬」來到米蘭賽場：「把自己都已經磨干了，顯得那麼不堪，但真的是在這半年內付出了血、汗、淚。」

除了擔起助力中國雙人滑的重任，兩人也希望表達中國文化，展現對花滑的新理解。三年多的沉澱裡，韓聰通過了國際滑聯裁判員和技術組資格考試，在更準確理解技術動作的同時，也在藝術表現方面下了功夫。

隋文靜則到北京舞蹈學院進修，學習了敦煌舞、水袖舞等多種舞蹈，編排過融合佤族音樂、太極元素等在內的多套節目。「只此青綠」由隋文靜和加拿大編舞師勞瑞·妮可共同創作，取材于同名舞蹈詩劇。比賽中兩人身著青綠色系服裝，隋文靜還特意頭戴簪花，整套節目氣勢磅礴、韵味悠長，彰顯了中國古典美學的留白與意境。兩人拿到135.98分，刷新自由滑的賽季最高分。賽後，他們還向觀眾行中式抱拳禮致意。

將賽季最佳表現留在兩人作為搭檔的最後一屆冬奧會上，隋文靜說：「在賽場中我們把傳統文化講述給了世界，這也完成了我幾年以來的夢想。」

本屆冬奧會，加拿大女單選手馬德琳·希扎斯演繹了中國經典作品「梁祝」。近年來，「梁祝」「臥虎藏龍」等越來越多有中國元素的音樂響徹世界舞台，為花滑賽場吹來陣陣中國風。

韓聰說，奧運會是講述中國故事、傳播中華體育精神的絕佳平台。「很多人都說在國際賽場上滑中國風的節目很難被認可，也很難取得高分。但我們的呈現，也獲得了裁判給的高分，包括各國解說的讚譽。我們堅信，中國文化全世界是能看懂的。」

作為雙人滑的一代標竿，隋韓組合在外出比賽時常有許多其他隊的小選手「求合影」。此次雙人滑冠軍組合中的日本選手三浦璃來便以隋文靜為偶像，表示：「她（隋文靜）的節目編排、表現力和技術動作讓我很著迷。」

「燃盡自己，照亮更多小隊員的未來道路。」為職業生涯畫上句號後，韓聰將繼續在清華大學任教。隋文靜也將回到北京體育大學，繼續編舞事業。

「希望把中華體育精神傳遞給更多自己的學生，也希望中國花樣滑冰生生不息、薪火相傳。」兩人說。