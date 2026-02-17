冬奧／冬季兩項男子4X7.5公里接力 法國隊逆轉奪冠

法國隊獲得隊史首枚冬季兩項男子4X7.5公里接力冬奧金牌。(歐新社)

在首棒選手法比安·克洛德被罰一圈、將隊伍排名拖至全場墊底的情況下，法國隊後三棒運動員憑藉穩定的射擊和快速的滑行表現，以1小時19分55秒2的總用時，在17日將隊史首枚冬季兩項男子4X7.5公里接力冬奧金牌收入囊中。

挪威 在賽前被視為奪冠熱門，在比賽中他們四位選手射擊零脫靶，僅使用六發備彈，比冠軍法國隊少用三發。但他們在滑行層面稍遜，最終以落後冠軍9.8秒的成績獲得一枚銀牌；瑞典 隊射擊同樣零脫靶且僅用六發備彈，以落後冠軍57.5秒的總用時獲得銅牌。

法國隊的首棒選手克洛德職業生涯的射擊命中率僅為60%，這也為該場比賽的驚險劇情埋下伏筆。他在立射階段崩盤，用完全部三發備彈後，被罰一圈。交給第二棒的埃米利安·雅克蘭時，法國隊排在全場倒數第一，落後當時領先的挪威選手多達50.3秒。

雅克蘭臨危受命，全場兩次射擊僅用一發備彈，並用超強的滑行幫助法國反超至當時的全場首位。法國隊第三、四棒康坦·馬耶和埃里克·佩羅維持住了領先優勢。特別是佩羅，在最後一棒前三名時間極為接近的情況下，用快速、穩定的立射表現鎖定勝局。

當天的安泰塞爾瓦冬季兩項競技場遭遇降雪，但大雪天氣並未影響比賽的精彩程度。德國著名足球教練員克洛普出現在賽場，並為比賽敲響了最後一圈的鈴聲。

18日，米蘭冬奧 會冬季兩項女子4X6公里接力比賽將展開角逐。