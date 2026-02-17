冬奧／速滑男子團體追逐 中國隊贏0.09秒奪銅

中國隊選手寧忠岩（左起）、李文淏、吳宇、劉瀚彬在賽後慶祝。（新華社）

2026年米蘭冬奧 會17日下午速度滑冰男子團體追逐B組決賽中，中國隊以0.09秒的微弱優勢力克荷蘭隊，奪得銅牌。

這是自2006年都靈冬奧會設立團體追逐項目以來，中國隊在冬奧會該項目比賽中取得的最佳戰績，也是中國速度滑冰隊在本屆冬奧會上獲得的第二枚獎牌。此前，寧忠岩獲得了男子1000米項目的銅牌。

在與美國隊的半決賽中，中國隊派出了由寧忠岩、劉瀚彬和吳宇組成的陣容。這套陣容以3分52秒22的成績完賽，比美國隊慢了近8秒，中國隊無緣A組決賽。

在爭奪第三名的B組決賽中，中國隊換回了四分之一決賽的「三人組」，由李文淏替下了寧忠岩。最終，中國隊滑出了3分41秒38的成績，以0.09秒的微弱優勢力壓荷蘭隊。這個成績比四分之一決賽時的3分41秒66又提升了0.28秒。

在A組決賽中，東道主義大利 隊滑出了3分39秒20的成績，比奪冠熱門美國隊快了4.51秒，斬獲金牌。美國隊獲得亞軍。

在女子團體追逐項目中，加拿大隊、荷蘭隊和日本隊分獲前三名。

四分之一決賽排在第七位的中國隊原本要和排名第八的哈薩克斯坦 隊通過D組決賽爭奪第七名。由於哈薩克斯坦隊退賽，比賽被取消，中國隊直接獲得了第七名。