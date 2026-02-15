冬奧／中國冰壺女隊逆轉義大利隊 壺聯回應爭議事件

針對13日晚場比賽中的爭議事件，世界壺聯發布聲明回應，表示將加強對違例行為的監測力度。圖為加拿大隊在輸球後做出反應。(路透)

14日進行的米蘭冬奧 會冰壺循環賽中，中國女隊以8:7逆轉戰勝東道主義大利隊，男隊則4:6不敵瑞典 隊。此外，針對13日晚場比賽中的爭議事件，世界壺聯發布聲明回應，表示將加強對違例行為的監測力度。

上午的比賽中，中國女隊繼續由四壘王芮、三壘韓雨、二壘董子齊和一壘姜嘉怡出戰，迎戰混雙季軍康斯坦丁尼擔任四壘的義大利隊。前七局雙方打得比較膠著，中國隊以5:4領先。第八局康斯坦丁尼擊出雙飛助東道主後手獲得三分，以7:5反超。中國隊第九局後手拿到兩分後，以先手進入最後一局。義大利隊試圖清佔位壺但是沒有清開，中國隊頂住壓力偷一分，以8:7逆轉。目前，中國女隊取得兩勝一負。

隊長王芮表示：「今天隊伍打得很有耐心。在落後的情況下也沒有著急，還是按正常的節奏去打。」

這是24歲的姜嘉怡首次冬奧之旅。「第一次參加冬奧會感覺挺開心的，本來以為上場會緊張，其實並沒有。」她本場的成功率為96%，是本場比賽唯一成功率超過90%的選手。「在場上沒有想過（成功率），就是認真感受滑行力量，投好自己的壺，把訓練的東西發揮出來。」

下午，由四壘徐曉明、三壘費學清、二壘李智超、一壘許靜韜組成的中國男隊對陣埃丁率領的衛冕冠軍瑞典隊。後者在第一局和第九局分別獲得兩分，以6:4獲得循環賽首勝。中國男隊則遭遇四連敗。

13日晚，加拿大 隊三壘甘迺迪在將冰壺投出前擲線後，再次用手指觸碰冰壺的花崗岩部分，瑞典隊三壘埃里克森指出這一行為後，甘迺迪卻用不當語言回應。當場比賽加拿大隊以8:6獲勝。

針對這一事件，世界壺聯14日發表聲明，表示不使用影片回放來重新裁定比賽判罰，但自14日下午場起，將有兩名官員在四條賽道之間觀察運動員投壺情況。13日晚，世界壺聯已與加拿大隊溝通，就甘迺迪在比賽中使用不當語言發出口頭警告。

埃里克森對此表示：「我覺得他（甘迺迪）昨晚可能沒睡好，而我睡得很香。他還沒有道歉。」加拿大隊在14日下午的比賽中輸給瑞士隊，吞下循環賽首敗。

根據冰壺項目規則，冰壺到達前擲線之前，運動員可以多次觸碰冰壺把手，但不允許在冰壺越過前擲線後觸碰把手；而在冰壺向前運動過程中，任何觸碰冰壺花崗岩部分的動作都不被允許。

當日賽後，瑞士隊、瑞典隊分別以四連勝排在男、女循環賽第一。

15日，中國女隊將迎戰美國隊，男隊將對陣加拿大隊。