冬奧／高山滑雪男子大曲道 南美選手首奪牌摘金

巴西 選手布羅森(Lucas Pinheiro Braathen)14日在米蘭冬奧 會高山滑雪男子大曲道比賽中摘金，成為史上首位獲得冬奧會獎牌的南美洲選手。中國選手劉校辰順利完賽，排名第58位。

布羅森2000年出生於挪威 奧斯陸，父親是挪威人，母親是巴西人。2023年之前，布羅森一直代表挪威隊參賽，但他在2023年底賽季開始前宣布退役，又在2024年3月宣布復出，並開始代表巴西隊參賽。

大曲道項目由兩輪比賽組成，選手兩輪用時相加為總成績。布羅森首輪第一個出場並滑出1分13秒92，領先排在第二的衛冕冠軍、瑞士選手奧德馬特近1秒。

第二輪前，降雪天氣突襲，多名選手沒有完賽。布羅森也滑得比較驚險，單輪成績僅排第11，但已足以保持優勢。在確認自己穩獲金牌後，25歲的布羅森躺倒在了雪地上。

「我現在都不知道如何用語言描述這一切。」頒獎儀式後，布羅森接受採訪時一直撫摸自己的金牌。這名曾經夢想成為足球運動員的巴西選手說，他並不認為自己會給巴西滑雪帶來巨大改變，只希望激勵更多人勇敢選擇想要走的路。

「我現在感受到的是，我心裡有一顆永恆閃耀的太陽。是那束光芒照耀著我，讓我今天成為了奧運冠軍。我也真心希望這束光可以照耀其他人，激勵他們堅定地去做自己。」他說。

當天有12名選手因摔倒等失誤未能完賽，首次參加冬奧會的中國選手劉校辰順利完成兩輪滑行，排第58位。中國香港隊的翁厚全排第68位。

「第一輪滑得比較保守，但賽道沒有我想像中難，第二輪上來第一個坡有點失誤，但心態反而放開了，後面就是拼了。」劉校辰賽後說，「高山滑雪運動員就是要適應各種環境，不管大風、下雨，都要去適應。」

劉校辰說，國際大賽對中國選手最大的挑戰是對「冰狀雪」的適應。他透露，這個雪季，國家隊首次實現了在國內雪場滑上「冰狀雪」，對提升競技水準有很大幫助。

劉校辰還將參加16日的男子回轉比賽。