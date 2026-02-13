冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

當地時間2月10日，在意大利米蘭舉行的米蘭冬奧會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，中國選手金博洋獲得86.55分，晉級自由滑比賽。 (中新社)

當「完美交響曲」終了，28歲的金博洋完成了自己的奧運 終章。

13日的米蘭滑冰館，金博洋的演繹用心、用情，觸動人心。這是他的第三屆冬奧會，當晚也是他的「最後一舞」。他跳得並不完美，卻依然動人——這也許是一名深愛花樣滑冰的老將，最好的告別奧運的方式。

他沒有想到的是，直到最後時刻，他還在經受著考驗——賽前6分鐘熱身時，鞋帶突然斷了。「我當時不知道自己會以什麼樣的狀態去完成比賽，但整體上今天大部分的跳躍都完成了，所以比賽結束時我很開心。」金博洋說，「我感覺今天還算不錯，整體來說還是非常滿意的。」

「鞋帶對我的影響不是特別大，只是落冰時候衝擊力會有一點不一樣。」他說，「平時訓練的時候我都會注意鞋的軟硬度，每天會根據自己的狀態去係（鞋帶）、去調整。」臨場的應急辦法，是把兩節鞋帶重新係在一起。「中間會有一個空的，包裹性沒那麼強。軟一點不行，硬一點也不行，硬了蹲不下去，軟了沒有支撐。」

在這樣的情況下，他依舊完成了主要技術動作，自由滑拿到142.53分，總分229.08分，名列第17，為自己的米蘭之旅畫上了一個完整的句號。

此時此刻，分數和名次已不再是他最在意的東西。

1997年出生的金博洋，年少成名。14歲時就完成了個人首個四周跳；升入成年組後，他憑藉高難度的勾手四周跳迅速躋身世界男單名將行列，兩度獲得世錦賽銅牌，也是中國首位邁入「300分俱樂部」的男單選手。2018年平昌冬奧會上，他獲得第四名，創造了中國男子單人滑在冬奧會上的最好成績。

即使在當下群星雲集的花滑賽場，冰迷們也仍然記得這位曾經的天才少年過往的「招牌動作」——勾手四周跳接後外點冰三周跳。正是他第一次在國際滑聯賽事中完成了這一高難度連跳，他因而也被視為男單「四周跳時代」的重要開創者之一。

平昌冬奧會之後，金博洋被寄予厚望，卻不得不與傷病鬥爭。傷病的反覆讓他一度陷入低谷，但他咬牙挺過那段艱難時光，最終在北京冬奧 會上排名第九。米蘭周期，他已然成為賽場老將，在中國花滑整體低迷的時期戰勝傷病、挺身而出。世界男單舞台上新人輩出，「在花滑項目里，我這個年紀還能站上冬奧會賽場並不常見」。

從平昌到北京，再到米蘭，三屆冬奧會幾乎串起了金博洋整個成年運動生涯。當被問到這三屆有何不同感受時，他認真地說：「我覺得這一屆對我來說非常開心，非常釋放，在運動生涯當中有這樣的狀態是很難得的機會。我很開心現在能夠找到這個狀態。不能說有遺憾吧，但希望它能夠在我的職業生涯當中再早一些到來。」

這種狀態，是「大賽心態」。「包括一上場，能真正做到一點也不緊張，能夠掌控賽場、把控賽場、駕馭賽場。」他說。

為了尋找這種狀態，金博洋需要在這個周期反覆「自我革命」。訓練量的分配、體重和營養的平衡、恢復節奏的調整，都不得不仔細考量。

「原先我只要每天正常訓練就能保持身材，現在即使嚴控體重，還會稍微有所增長。控制體重又可能造成營養不足，怎麼平衡就得不斷鬥爭。」他說，「我以前的訓練計劃是按天細化，現在只能按周來排，因為我沒法每天都保持最好的體能狀態，只能看情況調整——狀態好就練足量，狀態不好就歇一歇。」

在備戰米蘭的日子裡，他每天都在跟自己較勁：「除了身體難以長期承受高強度訓練外，精神調節也佔據了更大比重。精力不如從前充沛，就只能在精神狀態最佳的時候去衝擊強度。」

他的男單短節目選曲是「戰鬥與失敗」，這是他心中最能傳遞精神力量的旋律。他表示，這首曲子契合他的心境，堅持的力量最偉大，自己願以最好的狀態和意志力，把對花滑的熱愛傳遞給每一個人。

回望三屆冬奧會，金博洋說「沒有遺憾」：「這屆冬奧會，我已經是拼盡全力，每一個細節都毫無保留地去做。包括今天有這樣的狀況（鞋帶斷了），我也大膽地去完成。」

「非常享受，也非常開心。」他又強調了一遍。

談到接下來的打算，他說：「先回家過個年，好好休息一下，再慢慢思考。」