冬奧╱萬米稱雄 伊萊克斬獲捷克男子速滑冬奧首金

當地時間2月13日，米蘭-科爾蒂納冬奧會速度滑冰男子10000米決賽在意大利米蘭舉行，捷克選手梅托傑·伊萊克在比賽後慶祝。 （新華社）

13日進行的米蘭冬奧 會速度滑冰男子10000米比賽中，19歲新星梅托傑·伊萊克力克包括前冬奧冠軍喬里特·伯格斯馬在內的多位名將，以12分33秒43的成績成為首位奪得冬奧會速滑金牌的捷克男子選手。

波蘭 選手弗拉基米爾·謝米魯尼和40歲的荷蘭老將伯格斯馬分別獲得銀牌和銅牌。

幾天前剛剛收穫了男子5000米銀牌的伊萊克說：「這種感覺太不可思議了。這枚金牌凝聚了我多年以來的訓練成果，代表了我為之奮鬥的一切。」

當天的比賽群星薈萃。12名參賽運動員中，既有索契冬奧會男子10000米金牌得主伯格斯馬、平昌冬奧會男子10000米冠軍特·揚·布盧門，也有來自挪威的米蘭冬奧會男子5000米新科冠軍桑德爾·艾特雷姆，還有男子10000米世界紀錄保持者、義大利 選手達維德·吉奧托。

在去年12月進行的速滑世界盃海倫芬站比賽中，伊萊克曾以12分29秒63的成績奪冠，而當時謝米魯尼在B組比賽中滑出了12分28秒05的成績，比伊萊克還快。

13日的比賽中，第三組出場的謝米魯尼滑出12分39秒08，第四組出場的伯格斯馬沒能滑得更快，以12分40秒48的成績撞線。

第五組出場的伊萊克前半程的速度不如謝米魯尼，但他在後半程大部分時間將單圈用時控制在30秒以內，最終力壓群雄。

伊萊克說，他在來奧運會前就知道自己有能力奪冠，關鍵是如何掌控每一圈的節奏。

「整個夏天，這樣的單圈成績我滑過幾千次。我知道那是什麼感覺，我知道我應該做什麼。」

伊萊克透露，賽前他略感不適，鼻子有點堵，喉嚨也有點不舒服，但好在沒有受到太大影響。

被視為奪冠熱門的艾特雷姆在最後一組出場。他前半程表現出色，但後半程降速太快，單圈用時很快就到了31秒開外，最終以落後伊萊克13秒68的成績排在第七位。

伊萊克說：「我知道自己創造了優異的成績，很難被超越。但我也清楚，艾特雷姆正處在最佳狀態，有可能超越我。事實證明，我的成績足夠摘金。」

第四次征戰冬奧會的伯格斯馬獲得了個人第四枚冬奧會獎牌，加拿大人布盧門名列第九。