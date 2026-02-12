冬奧╱傳奇教練與小國突破「最大冷門」的幕後故事

當地時間2月11日，米蘭-科爾蒂納冬奧會冬季兩項女子15公里個人賽在意大利安泰塞爾瓦舉行，季軍保加利亞選手赫里斯托娃在頒獎儀式上。 （新華社）

在11日進行的米蘭冬奧 會冬季兩項女子15公里個人賽中，22歲的保加利亞選手洛拉·赫里斯托娃創造了該項目開賽以來的最大冷門。

赫里斯托娃全場射擊零失誤，以個人最好成績摘得銅牌。這是她職業生涯首次站上世界大賽領獎台，也成為保加利亞冬季兩項歷史上的又一高光時刻。上一次保加利亞人站上領獎台，還要追溯至2002年的鹽湖城冬奧會——24年前伊琳娜·尼庫爾奇娜在女子10公里追逐賽同樣獲得了一枚銅牌。

當成績最終確認時，赫里斯托娃難掩驚喜，反覆感嘆「難以置信」。就連不少長期跟蹤冬季兩項的記者也一時措手不及，不得不臨時查閱資料，為這位「突然闖入」獎牌榜的年輕選手做準備。

教練席前，一位頭髮花白的德國 老人——沃爾夫岡·皮希勒，早已被祝賀的人群團團圍住。作為保加利亞冬季兩項隊顧問，這位在世界冬季兩項圈內頗具傳奇色彩的教練，再次為自己的執教履歷寫下濃墨重彩的一筆。

這是1955年出生的皮希勒第10次以教練身份參加冬奧會。

他麾下這位此前並不被外界熟知的22歲弟子，在比賽中20發子彈全部命中，並在滑行中表現穩定，最終力壓多名強手，獲得第三名，僅次於包攬冠亞軍的法國人朱莉婭·西蒙和盧·讓莫諾。

「這是我執教生涯中最棒的獎牌之一。」皮希勒在賽後說，「你知道，我們是一支並不起眼的隊伍，沒有強大的支持，只有在一個團結的團隊中不斷努力、踏實工作」。

出生於德國冬季運動重鎮魯波爾丁的皮希勒，幾乎將一生奉獻給了冬季兩項。作為教練，他並非憑藉耀眼的個人運動員履歷起家，卻用數十年時間構建起一套高度系統化、強調耐力基礎與射擊穩定並重的訓練理念，而且在多支強隊的執教過程中，用成績驗證了自己這套體系的成功。

在執教生涯的巔峰期，皮希勒曾長期擔任瑞典國家隊主教練，親手打造出一支世界頂級勁旅。他培養的運動員中，既有長期統治世界盃總積分榜的超級明星，也有在奧運 會關鍵時刻一擊制勝的「大賽型選手」。

在不少同行眼中，皮希勒不僅是一名訓練場上的指揮者，更像一位工程師，耐心、嚴謹，拒絕捷徑。

進入2026年冬奧周期後，年近七旬的皮希勒不再擔任國家隊主教練，而是以高級技術顧問身份加入保加利亞冬季兩項國家隊教練團隊。

據長期跟蹤該項目的專業人士分析，曾在國際冬季兩項聯盟身居要職的皮希勒，這次加盟更像是一次「技術援助」，為保加利亞隊提供世界頂級的技術指導，也為了讓世界冬季兩項競爭格局更加多元。

保加利亞隊在國際賽場上並非傳統強隊，資源有限、人才儲備不足，長期處於「參與者」的角色。皮希勒的到來並未引發外界轟動，他本人也從未高調設定目標。在日常工作中，他更多扮演的是「幕後校準者」，協助教練組搭建訓練結構、調整射擊節奏、優化比賽策略，同時在心理層面引導年輕運動員理解和應對大賽。

赫里斯托娃正是這套理念的直接受益者。此前，她的最好成績是去年世錦賽的第13名。冬奧會開賽前，幾乎無人將她視為獎牌競爭者。本場比賽，她選擇了相對保守的滑行策略，將全部重心放在射擊穩定性上。四次射擊，20發子彈，全部命中。

在競爭激烈、失誤頻發的個人賽中，這樣的「零失誤」成為決定勝負的關鍵。終點計時板亮起的那一刻，她從難以置信到熱淚盈眶。

「這簡直太瘋狂了。」赫里斯托娃回憶現場廣播宣布她獲得銅牌時說，「我完全不敢相信，自己竟然能和這些冬季兩項的傳奇人物站在一起，而且是在奧運會上創造了個人最好成績」。

賽後，保加利亞隊教練組並未簡單將這枚獎牌歸結為「奇跡」。在他們看來，這是長期積累後的概率兌現。

這枚獎牌背後，沒有激進的技術革命，也沒有誇張的心理動員，有的就是在一名經驗極為豐富的教練帶領下，一支隊伍對細節的長期執著：射擊節奏是否穩定、滑行是否可持續、比賽中是否始終保持清醒判斷。

「我很清楚自己的體系是行得通的。」皮希勒說：「在前兩天的混合接力中我就注意到，她們的滑行表現不錯，器材條件也適合我們，這說明我們在這裡是可以有所作為的。」

「當我提到獎牌時，她們總是笑著看我，但我的計劃就是在這裡拿到一枚獎牌。當然，你永遠需要一點運氣，但在周日看到她們的狀態後，我就覺得這一切依然奏效。」

家有一老，如有一寶。赫里斯托娃在賽後發布會上坦言，這位老教練功不可沒，光是他在場邊站著，就已經給其帶來巨大信心。

這枚銅牌，或許尚不能改變世界冬季兩項的整體格局，卻可改寫一名年輕運動員的競技生涯軌跡。