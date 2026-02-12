我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美台簽貿易協議…台關稅降至15% 承諾增購美產品

川普政府廢止車輛排放標準 氣候政策「最大」倒退

冬奧╱如果還有一次機會 谷愛凌說…

新華社義大利利維尼奧2月12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
9日進行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，谷愛凌以0.38分之差負於瑞士選手格雷莫德，收穫銀牌。（新華社）
9日進行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，谷愛凌以0.38分之差負於瑞士選手格雷莫德，收穫銀牌。（新華社）

米蘭冬奧會的賽場，每天都在書寫圓滿與遺憾。冰雪之上，勝負無法重來；冰雪之外，人生同樣沒有「撤回鍵」。一次起跳、一聲槍響、一段發言，都可能成為決定性的瞬間。面對聚光燈與計時牌，有人坦然，有人懊悔，也有人在傷痛中作出無悔的選擇。

如果還有一次機會，谷愛凌說自己也不敢確定能贏。

9日進行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，谷愛凌以0.38分之差負於瑞士選手格雷莫德，收穫銀牌。四年前的北京冬奧會，她在同一項目上以0.33分之差輸給同一對手。

同樣的對手、同色的獎牌、相似的分差，谷愛凌卻沒有沉浸於「差一點」的嘆息之中。「這是我職業生涯做過最好的一套動作，是一次把自己推到極限的嘗試。」她說。

在她看來，競技體育的魅力正在於不確定性。「如果比賽重來10次，也許有幾次我贏，有幾次她贏，也可能我們都沒發揮好。這取決於誰能在那一天滑出最好的一次。」

如果還有一次機會，朱莉婭·西蒙一定不會盜刷隊友的信用卡。

11日，西蒙奪得冬季兩項女子15公里金牌，成為首位在該項目奪冠的法國選手，也收穫了本屆冬奧會個人第二金。然而站上奧運賽場前，她經歷了一段風波。

此前，西蒙被指控多次使用隊友及一名法國隊工作人員的信用卡進行網購，涉案金額超過2000歐元。她在庭審上承認盜竊行為，並向受害者道歉。「我無法解釋這一切，我不記得自己做過這些，我也想不明白。」

法國法院判她有罪，法國滑雪協會處以禁賽處罰，但是均緩期執行。正因如此，她得以繼續征戰奧運。

面對外界質疑，西蒙在發布會上表示自己專注於比賽。「過去幾個月很艱難，但我為自己感到驕傲。今天是一場完美的比賽。」

如果還有一次機會，林賽·范恩依然會站上科爾蒂納的高山。

9日，41歲的范恩在高山滑雪女子滑降比賽中出發僅13秒便摔倒，被直升機送往醫院。11日，她在社交平台上透露左腿順利完成第三次手術。

范恩是本屆冬奧會最受關注的人物之一。這位曾在溫哥華冬奧會奪金的名將，退役近六年後選擇復出。就在米蘭冬奧會開幕前一周，她遭遇左腿前交叉韌帶斷裂的重創，卻依然堅持參賽。

「這不是童話般的結局，而是真實的人生。」范恩寫道，「儘管未能如願，儘管身體承受劇痛，我依然無悔。站在出發門前，那種感覺將永生難忘。知道自己曾有機會爭奪勝利，本身就是一種勝利。」

范恩最後寫道：「人生中唯一的失敗，就是不敢嘗試。」

米蘭冬奧 谷愛凌 奧運

上一則

冬奧╱美單板滑雪女王克洛伊·金失3連冠 輸給17歲韓小將

下一則

冬奧╱傳奇教練與小國突破「最大冷門」的幕後故事

延伸閱讀

冬奧╱義速滑老將洛洛布里吉達成「雙金王」：像做夢

冬奧╱義速滑老將洛洛布里吉達成「雙金王」：像做夢
冬奧╱自由式滑雪雪上技巧 澳洲庫珀·伍茲奪金

冬奧╱自由式滑雪雪上技巧 澳洲庫珀·伍茲奪金
冬奧╱雖遲但到 義大利高山滑雪首金終於來了

冬奧╱雖遲但到 義大利高山滑雪首金終於來了
冬奧／挪威選手卡爾松越野滑雪再奪金 美獲銅牌

冬奧／挪威選手卡爾松越野滑雪再奪金 美獲銅牌

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑
剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局