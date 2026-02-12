冬奧╱如果還有一次機會 谷愛凌說…

9日進行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，谷愛凌以0.38分之差負於瑞士選手格雷莫德，收穫銀牌。（新華社）

米蘭冬奧 會的賽場，每天都在書寫圓滿與遺憾。冰雪之上，勝負無法重來；冰雪之外，人生同樣沒有「撤回鍵」。一次起跳、一聲槍響、一段發言，都可能成為決定性的瞬間。面對聚光燈與計時牌，有人坦然，有人懊悔，也有人在傷痛中作出無悔的選擇。

如果還有一次機會，谷愛凌 說自己也不敢確定能贏。

9日進行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，谷愛凌以0.38分之差負於瑞士選手格雷莫德，收穫銀牌。四年前的北京冬奧會，她在同一項目上以0.33分之差輸給同一對手。

同樣的對手、同色的獎牌、相似的分差，谷愛凌卻沒有沉浸於「差一點」的嘆息之中。「這是我職業生涯做過最好的一套動作，是一次把自己推到極限的嘗試。」她說。

在她看來，競技體育的魅力正在於不確定性。「如果比賽重來10次，也許有幾次我贏，有幾次她贏，也可能我們都沒發揮好。這取決於誰能在那一天滑出最好的一次。」

如果還有一次機會，朱莉婭·西蒙一定不會盜刷隊友的信用卡。

11日，西蒙奪得冬季兩項女子15公里金牌，成為首位在該項目奪冠的法國選手，也收穫了本屆冬奧會個人第二金。然而站上奧運 賽場前，她經歷了一段風波。

此前，西蒙被指控多次使用隊友及一名法國隊工作人員的信用卡進行網購，涉案金額超過2000歐元。她在庭審上承認盜竊行為，並向受害者道歉。「我無法解釋這一切，我不記得自己做過這些，我也想不明白。」

法國法院判她有罪，法國滑雪協會處以禁賽處罰，但是均緩期執行。正因如此，她得以繼續征戰奧運。

面對外界質疑，西蒙在發布會上表示自己專注於比賽。「過去幾個月很艱難，但我為自己感到驕傲。今天是一場完美的比賽。」

如果還有一次機會，林賽·范恩依然會站上科爾蒂納的高山。

9日，41歲的范恩在高山滑雪女子滑降比賽中出發僅13秒便摔倒，被直升機送往醫院。11日，她在社交平台上透露左腿順利完成第三次手術。

范恩是本屆冬奧會最受關注的人物之一。這位曾在溫哥華冬奧會奪金的名將，退役近六年後選擇復出。就在米蘭冬奧會開幕前一周，她遭遇左腿前交叉韌帶斷裂的重創，卻依然堅持參賽。

「這不是童話般的結局，而是真實的人生。」范恩寫道，「儘管未能如願，儘管身體承受劇痛，我依然無悔。站在出發門前，那種感覺將永生難忘。知道自己曾有機會爭奪勝利，本身就是一種勝利。」

范恩最後寫道：「人生中唯一的失敗，就是不敢嘗試。」