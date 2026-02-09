冬奧╱東道主高山滑雪失意 瑞士隊奪冠…他喜獲第2金

馮阿爾曼(右)與隊友內夫搭檔，獲得高山滑雪男子團體冠軍。（新華社）

瑞士 人馮阿爾曼或已成為義大利 高山滑雪的夢魘。繼從義大利人手中「搶」走本屆冬奧會首金後，這個24歲的世錦賽冠軍在男子高山滑雪的第二個比賽日裡又拿金牌了。他和隊友內夫搭檔摘得男子團體冠軍，而義大利人則在一度占據頭名的情況下最終無緣領獎台。

由於本屆冬奧會分散辦賽，男、女高山滑雪首次不在一地舉行，北京冬奧 會上的混合團體項目改為本屆分別進行的男、女團體比賽。每隊由兩人組成，一人完成一輪滑降，另一人完成一輪迴轉，兩人成績相加總用時短者獲勝。

滑降輪次，在7日的滑降單項比賽中屈居亞軍的義大利人弗蘭佐尼強勢搏得頭名，馮阿爾曼僅列第四。迴轉輪次前，所有滑降選手都前往終點區等待隊友比賽，馮阿爾曼說自己當時「緊張得要死」。

「我膝蓋都軟了。我覺得我更適合比賽而不是看比賽。」他說，「但是這條賽道對內夫來說顯然很簡單，感謝他，沒有他今天我拿不到這第二塊金牌。」

內夫的迴轉成績在所有迴轉選手中名列第一，但他承認完賽時並不敢慶祝：「我們並不敢肯定自己最後一定就是第一，但一切就是那樣發生了。」

怎麼發生的？因為弗蘭佐尼的隊友維納策發揮失常，讓兩人的排名一下掉至第七。看到結果後，弗蘭佐尼走上雪道幫維納策脫下雪板，然後扛著隊友的雪板走下了賽場。

奧地利組合和另一對瑞士組合總成績完全相同，分享了銀牌；義大利隊在自己王牌項目的第二個比賽日顆粒無收。賽後，收穫了自己首枚冬奧會獎牌的奧地利選手克里希邁爾表達了對東道主的安慰。

「今天運氣和小數點後的時間都站在我們這一邊。他們（義大利隊）一度領先，現在一定感到不好受。」他說，「我為他們感到難過。」