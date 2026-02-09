冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

在9日結束的米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，瑞士 名將瑪蒂爾德·格雷莫德以0.38分的微弱優勢，戰勝中國名將谷愛凌 ，衛冕該項目冠軍。

比賽中，格雷莫德起跳翻騰時，後背露出的兩塊血紅色的圓形印記，引起了記者的注意。

新華社記者賽後向格雷莫德詢問了兩塊印記的來歷，她透露這是拔罐留下的。

「我昨天訓練時摔了一下，瑞士隊的理療師對我進行了一系列治療。她很喜歡使用拔罐療法，於是昨晚就給我拔罐了。我覺得拔罐很有用，這對我總是很有效。」格雷莫德說。

多屆夏季奧運會上，不少國外游泳運動員身上的拔罐印記也曾引發對東方「神秘力量」的關注。而冬季項目運動員普遍穿著厚厚的雪服，拔罐印記在冬奧賽場並不常見。

當日比賽中，谷愛凌首輪做出了她認為「已經突破自己極限」的一套動作，得到了86.58的高分。格雷莫德則憑藉第二輪更出色的表現得到了86.96分，反超谷愛凌成為冠軍。

「今天比賽水平真的高到離譜，絕對是這個項目史上最精彩的一場。我滑出了職業生涯的最佳表現，我為自己感到無比驕傲，這一次的勝利意義非凡。」格雷莫德賽後說。

談到谷愛凌的表現，她繼續說：「我知道她坡面障礙滑得比我好，而我更擅長跳台。這場比賽確實勢均力敵，她的第一輪滑行太驚豔了，比我出色很多。好在我第二輪的表現更勝一籌。不過說實話，她要是在第一個跳台完成一個更難的動作，我今天就輸定了。」

格雷莫德成為冬奧會歷史上第一位在該項目蟬聯金牌的選手。談及這兩次奪冠有啥不同感受時，格雷莫德說：「奪冠的心情都是一樣激動，都是美好的體驗。如果說有不同，就是這裡離瑞士很近，有很多家鄉的朋友來給我加油。我真切地感受到了所有人的支持，這份支持也給了我滿滿的能量。」