冬奧╱谷愛凌：最好的滑行 銀牌無憾

新華社義大利利維尼奧2月9日電
當地時間2月9日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽在義大利利維尼奧舉行，中國選手谷愛凌在比賽中。（新華社）
當地時間2月9日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽在義大利利維尼奧舉行，中國選手谷愛凌在比賽中。（新華社）

在9日舉行的米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中獲得銀牌後，中國選手谷愛凌談得最多的，並不是名次本身，而是為自己的「第一趟滑行」感到驕傲。

「這是我職業生涯做過最好的一套動作，這是一次把自己推到極限的嘗試。」她說。

當天的決賽每位選手有三輪滑行機會，取成績最好的一輪進行排名。按照預賽成績，谷愛凌在全部選手中倒數第二個出發。

首輪比賽，她便完成了一套完成度和難度都很高的滑行，86.58分排在所有選手的第一位。賽後接受媒體採訪時，她反覆談到了這一趟滑行。

「這一輪中包含了多項此前從未在正式比賽中使用過的內容。比如第一次倒右滑去做高難度桿動作，也是第一次在比賽中做兩個雙偏軸轉體。」谷愛凌說，「在奧運會這樣的舞台上，能夠把準備的內容，在第一趟就完整拿出來，我真的為自己感到驕傲。」

在她看來，這些選擇本身就意味著高風險。「這個動作是全場桿動作里最難的，需要倒滑，還要反方向起跳，就有點像用不擅長的手去寫字或者吃飯。」她說，「而且要帶著很高的速度去完成，其實是很危險、很難的動作。我也是最近才學的。」

在第二輪，谷愛凌出現失誤，得分不高。瑞士選手、衛冕冠軍瑪蒂爾德·格雷莫德以完美的一滑得到86.96分，反超谷愛凌0.38分。進入第三輪，局面已經十分清晰——若想衝擊金牌，谷愛凌需要在難度上繼續加碼。

「我最後本來是想做14（1440度轉體）的，但是沒到跳台，所以沒有機會展現。」她說。

最終，她未能完成計劃中的最後一跳，但對整場比賽的判斷始終清晰而堅定。「第一套已經是我最好的了。所以我真的不能太難過。」

就在不久前瑞士萊克斯舉行的坡障技巧世界盃比賽中，谷愛凌拿到了個人第20個世界盃冠軍，成為自由式滑雪項目上第一個達成此成就的運動員。

來到冬奧會，谷愛凌的一舉一動都備受關注。決賽現場，不僅湧入了上百名前來加油助威的中國觀眾，中外媒體的目光也始終聚焦這位年輕的奧運冠軍。

萬千關注下，谷愛凌選擇了在首輪就將自己最好的動作拿出來，並最終完整地呈現。相比最後的名次，在奧運賽場完成這趟讓自己驕傲的滑行，是她在這場比賽中最大的收穫。

當地時間2月9日，在義大利利維尼奧舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障...
當地時間2月9日，在義大利利維尼奧舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，中國選手谷愛凌獲得亞軍。（新華社）

