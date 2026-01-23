攀岩名將霍諾德吸睛 台北101登上多家德媒

美國極限攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）計畫無繩攀登台灣地標台北101。美聯社

美國極限攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）計畫無繩攀登台灣地標台北101 ，由串流平台Netflix 全球直播，引發德國 主流媒體關注。多家德媒接連報導，也讓台北101登上國際版面。

現年40歲的霍諾德是世界知名的無繩攀登代表人物，2017年他獨自且未使用任何安全裝備，成功攀登美國優勝美地國家公園酋長岩（El Capitan）近乎垂直的岩壁，相關紀錄片Free Solo隨後獲得奧斯卡最佳紀錄片獎，使他成為極限攀岩運動最具代表性的名字。

德媒指出，霍諾德此次挑戰的台北101高508公尺、共101層樓，外觀以層層堆疊的結構設計，被形容為現代寶塔或巨大竹節，是台北最具代表性的城市地標之一。

南德日報（SZ）在專題報導中形容，台北101結合高度、美學與象徵意義，過去曾是全球最高建築，也因內部設有巨型阻尼器而聞名，能在強風與地震中穩定結構，對極限攀登者具有特殊吸引力。

專題報導也配有多圖，可看見霍諾德與台北101合照、在可眺望台北101的象山觀景台訓練的場景。

根據德新社（dpa），霍諾德計畫沿著建築外牆攀登，全程不使用繩索或其他保護裝備，完成後再搭乘電梯下樓，整個過程將由Netflix以Skyscraper Live為名進行即時直播。若無媒體合作，此類行動恐難取得相關許可，顯示串流平台在其中不僅是轉播者，也扮演促成角色。

不過這場直播計畫也在德語媒體圈引發不同聲音，明鏡週刊（Der Spiegel）指出，部分攀岩圈人士與評論者質疑，將高度危險的極限運動即時轉播，是否已跨越娛樂與倫理的界線。

明鏡週刊引述媒體倫理學者質疑，將高度危險的極限運動即時直播，可能使「風險」本身成為被消費的對象，相關批評多將焦點放在直播操作本身，而非霍諾德個人。

霍諾德日前接受CNN訪問時表示，自己已長期從事高風險攀登，關鍵在於充分準備與專注當下，外界是否觀看並非他最在意的部分。他也強調，攀登前會反覆演練動作，以降低失誤風險。

這場直播將於台灣時間明天上午9時開始，無論對直播的評價如何，隨著德國主流媒體相繼報導，霍諾德攀登台北101的計畫已引發廣泛關注，讓台灣這個重要地標，在2026年初始，即進入國際觀眾視野。