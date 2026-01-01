2026年第一天 切爾西炒了主教練馬雷斯卡

切爾西主教練馬雷斯卡檔案照。（歐新社）

切爾西俱樂部在2026年第一天作出解雇主教練馬雷斯卡（Enzo Maresca）的決定。

切爾西在一份聲明中表示：「切爾西足球俱樂部與主教練馬雷斯卡已經終止合作關係。在執教期間，恩佐帶領球隊贏得歐協聯和國際足聯世俱杯的冠軍。這些成就將成為俱樂部近期歷史中的重要一部分，我們也感謝他為俱樂部作出的貢獻。」

「在包括爭取歐冠資格在內的四項賽事仍有關鍵目標需要實現的情況下，恩佐和俱樂部都認為，作出改變將讓球隊更有機會在本賽季重回正軌。我們祝願恩佐未來一切順利。」

這紙聲明正式宣布45歲的馬雷斯卡離任。這名義大利 人與切爾西的合同簽至2029年。不到6個月前，他帶領切爾西奪得世俱杯冠軍，風光無限。切爾西俱樂部高層當時對他欣賞有加。

然而，他們之間的關係近來急劇惡化。2025年12月，在切爾西2:0擊敗埃弗頓、拿下當月唯一一場英超 勝利後，馬雷斯卡主動對媒體抱怨切爾西內部一些人讓他經歷了自加盟俱樂部以來「最糟糕的48小時」。

當地媒體報道稱，他的這一言論甚至讓他自己教練組的一些成員都感到震驚。馬雷斯卡與俱樂部高層在球隊建設、引援等方面存在分歧。切爾西俱樂部對於馬雷斯卡將矛盾公開化感到不滿。這種不滿情緒在切爾西新年前夜發布的視頻中可見端倪。這段52秒的社交媒體視頻，總結了俱樂部一整年的表現，而視頻中完全沒有主教練馬雷斯卡的身影。

切爾西近來戰績平平，過去7場英超聯賽中只贏了1場，12月的6場比賽僅拿到6分，目前在積分榜名列第5，落後「領頭羊」阿森納15分。