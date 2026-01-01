我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

代理孕母監管鬆 不用來美即可「量產」美籍兒女

年創5.5兆韓元效益 睽違3年9個月 BTS官宣3月回歸

2026年第一天 切爾西炒了主教練馬雷斯卡

新華社倫敦1月1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
切爾西主教練馬雷斯卡檔案照。（歐新社）
切爾西主教練馬雷斯卡檔案照。（歐新社）

切爾西俱樂部在2026年第一天作出解雇主教練馬雷斯卡（Enzo Maresca）的決定。

切爾西在一份聲明中表示：「切爾西足球俱樂部與主教練馬雷斯卡已經終止合作關係。在執教期間，恩佐帶領球隊贏得歐協聯和國際足聯世俱杯的冠軍。這些成就將成為俱樂部近期歷史中的重要一部分，我們也感謝他為俱樂部作出的貢獻。」

「在包括爭取歐冠資格在內的四項賽事仍有關鍵目標需要實現的情況下，恩佐和俱樂部都認為，作出改變將讓球隊更有機會在本賽季重回正軌。我們祝願恩佐未來一切順利。」

這紙聲明正式宣布45歲的馬雷斯卡離任。這名義大利人與切爾西的合同簽至2029年。不到6個月前，他帶領切爾西奪得世俱杯冠軍，風光無限。切爾西俱樂部高層當時對他欣賞有加。

然而，他們之間的關係近來急劇惡化。2025年12月，在切爾西2:0擊敗埃弗頓、拿下當月唯一一場英超勝利後，馬雷斯卡主動對媒體抱怨切爾西內部一些人讓他經歷了自加盟俱樂部以來「最糟糕的48小時」。

當地媒體報道稱，他的這一言論甚至讓他自己教練組的一些成員都感到震驚。馬雷斯卡與俱樂部高層在球隊建設、引援等方面存在分歧。切爾西俱樂部對於馬雷斯卡將矛盾公開化感到不滿。這種不滿情緒在切爾西新年前夜發布的視頻中可見端倪。這段52秒的社交媒體視頻，總結了俱樂部一整年的表現，而視頻中完全沒有主教練馬雷斯卡的身影。

切爾西近來戰績平平，過去7場英超聯賽中只贏了1場，12月的6場比賽僅拿到6分，目前在積分榜名列第5，落後「領頭羊」阿森納15分。

英超 義大利

上一則

MLB／洋基、巨人3／26開幕戰 道奇爭霸最大敵人仍是藍鳥

延伸閱讀

足球／登貝萊首奪世界足球先生 邦馬蒂連3屆最佳女球員

足球／登貝萊首奪世界足球先生 邦馬蒂連3屆最佳女球員
改地址資料人為疏失 南加男收1.3萬水電帳單

改地址資料人為疏失 南加男收1.3萬水電帳單
南加男子收到上萬美元水電帳單 原因竟是...

南加男子收到上萬美元水電帳單 原因竟是...
2025「自然」雜誌10大科學人物 梁文鋒、杜夢然上榜

2025「自然」雜誌10大科學人物 梁文鋒、杜夢然上榜

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

2025-12-28 11:25
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

2025-12-28 13:22
湖人隊球星詹姆斯（右）25日在輸球後直接離場，未接受訪問。（美聯社）

NBA／湖人輸火箭詹姆斯直接離場 唐西奇：需要五人共同努力才能贏

2025-12-26 02:45
澳洲男網選手基里洛斯（右）28日在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（左）。（美聯社）

網球「性別大戰」爭議中開打 壞小子擊敗莎芭蓮卡

2025-12-28 21:38
湖人球星詹姆斯（左）於26日對上火箭球星杜蘭特（右）。（美聯社）

NBA／近10戰苦吞6敗後開會檢討 湖人教頭點出3大方向

2025-12-27 22:10

超人氣

更多 >
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾
Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」
展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評