我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

包裹送到家門口半小時就被偷 華人「心累」

WTT總決賽╱「莎頭組合」晉級半決賽 中國鎖定女單4強

新華社香港12月12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王楚欽與孫穎莎12日在比賽中。（新華社）
王楚欽與孫穎莎12日在比賽中。（新華社）

2025年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）香港總決賽12日繼續進行，王楚欽/孫穎莎晉級混雙半決賽，女單方面國乒包攬四強。

當天混雙小組賽焦點戰中，王楚欽/孫穎莎迎戰中國香港組合黃鎮廷/杜凱琹。「莎頭組合」在先丟一局的情況下連扳兩局，第四局黃鎮廷/杜凱琹發揮神勇，以11:1的比分將比賽拖入決勝局。第五局雙方陷入膠著，王楚欽/孫穎莎把握關鍵分，以12:10獲勝。

王楚欽賽後說：「第四局我們確實打得不太好，但第五局做得還不錯，摳細節讓自己贏了一些球。」

「莎頭組合」將在半決賽對陣日本組合松島輝空/張本美和。

另一場混雙比賽中，國乒組合林詩棟/蒯曼以3:1戰勝印度組合瑪納什·沙/迪亞·帕拉戈·奇塔萊，他們的半決賽對手是韓國組合林鍾勛/申裕斌。

男單四分之一決賽，世界排名第一的王楚欽與法國選手艾利克斯·勒布倫的對決是當天的重頭戲。王楚欽開場很快進入狀態，以11:6、11:4拿下前兩局。第三局，王楚欽延續火熱手感率先拿到局點，勒布倫奮起直追，連續挽回多個局點，一番激戰後王楚欽以11:9險勝。雖然勒布倫隨後扳回一局，但王楚欽狀態穩定，在第五局以11:4鎖定勝局，晉級四強。

王楚欽賽後表示：「雖然沒有與艾利克斯交手幾次，但會經常看他的一些比賽，非常熟悉他的打法。自己在場上整個節奏把控得比較好，心態也放得比較好。」

王楚欽將在半決賽對陣巴黎奧運會男單銀牌得主、瑞典選手莫雷高德，後者以4:2淘汰中國台北選手林昀儒。

女單八強國乒佔據五席，世界排名第二的王曼昱在與韓國選手朱芊曦的比賽中更勝一籌，面對第二局一度3:8落後的不利局面，她冷靜應對連續追分，完成逆轉。最終王曼昱以4:1勝出，順利晉級半決賽。

這是王曼昱在WTT系列賽事中取得的第100場女單勝利，她說：「對於100場勝利賽前並不知道，這是一個積累的過程，在這個過程中經歷了很多困難，也是一種收穫。」

王曼昱在半決賽中的對手是隊友陳熠，後者當天4:1戰勝陳幸同。

另外兩場女單四分之一決賽，孫穎莎和蒯曼分別以4:0和4:2淘汰日本選手長崎美柚、大藤沙月，會師半決賽。

「跟對手（長崎美柚）在國際賽場交手並不是特別多，但對她還是有一定了解。她在反手、發接球上有自己的優勢和特點，第一局過後自己在技戰術方面做出了一定調整，後面三局相對比較順利。」孫穎莎說。

混雙半決賽、決賽以及女單半決賽都將於13日進行。

王楚欽 孫穎莎 香港

上一則

NBA／鵜鶘波爾缺陣18後復出飆22分 大讚菜鳥昆恩天賦異稟

延伸閱讀

NBA／大勝太陽49分晉級NBA盃4強 雷霆開季25戰24勝平勇士紀錄

NBA／大勝太陽49分晉級NBA盃4強 雷霆開季25戰24勝平勇士紀錄
運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球

運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球
「小球」牽動「大球」…馬克宏成都揮拍 與王楚欽、孫穎莎切磋

「小球」牽動「大球」…馬克宏成都揮拍 與王楚欽、孫穎莎切磋
全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

2025-12-08 00:30
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01
2026年世界盃足球賽完成分組抽籤，本屆首度擴軍至48支隊伍，美國隊抽到不錯的籤，被分到D組。(美聯社)

2026世界盃抽籤 美加墨籤運不錯 本屆無明顯「死亡之組」

2025-12-06 01:25

超人氣

更多 >
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵