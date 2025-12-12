WTT總決賽╱「莎頭組合」晉級半決賽 中國鎖定女單4強

王楚欽與孫穎莎12日在比賽中。（新華社）

2025年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）香港 總決賽12日繼續進行，王楚欽 /孫穎莎 晉級混雙半決賽，女單方面國乒包攬四強。

當天混雙小組賽焦點戰中，王楚欽/孫穎莎迎戰中國香港組合黃鎮廷/杜凱琹。「莎頭組合」在先丟一局的情況下連扳兩局，第四局黃鎮廷/杜凱琹發揮神勇，以11:1的比分將比賽拖入決勝局。第五局雙方陷入膠著，王楚欽/孫穎莎把握關鍵分，以12:10獲勝。

王楚欽賽後說：「第四局我們確實打得不太好，但第五局做得還不錯，摳細節讓自己贏了一些球。」

「莎頭組合」將在半決賽對陣日本組合松島輝空/張本美和。

另一場混雙比賽中，國乒組合林詩棟/蒯曼以3:1戰勝印度組合瑪納什·沙/迪亞·帕拉戈·奇塔萊，他們的半決賽對手是韓國組合林鍾勛/申裕斌。

男單四分之一決賽，世界排名第一的王楚欽與法國選手艾利克斯·勒布倫的對決是當天的重頭戲。王楚欽開場很快進入狀態，以11:6、11:4拿下前兩局。第三局，王楚欽延續火熱手感率先拿到局點，勒布倫奮起直追，連續挽回多個局點，一番激戰後王楚欽以11:9險勝。雖然勒布倫隨後扳回一局，但王楚欽狀態穩定，在第五局以11:4鎖定勝局，晉級四強。

王楚欽賽後表示：「雖然沒有與艾利克斯交手幾次，但會經常看他的一些比賽，非常熟悉他的打法。自己在場上整個節奏把控得比較好，心態也放得比較好。」

王楚欽將在半決賽對陣巴黎奧運會男單銀牌得主、瑞典選手莫雷高德，後者以4:2淘汰中國台北選手林昀儒。

女單八強國乒佔據五席，世界排名第二的王曼昱在與韓國選手朱芊曦的比賽中更勝一籌，面對第二局一度3:8落後的不利局面，她冷靜應對連續追分，完成逆轉。最終王曼昱以4:1勝出，順利晉級半決賽。

這是王曼昱在WTT系列賽事中取得的第100場女單勝利，她說：「對於100場勝利賽前並不知道，這是一個積累的過程，在這個過程中經歷了很多困難，也是一種收穫。」

王曼昱在半決賽中的對手是隊友陳熠，後者當天4:1戰勝陳幸同。

另外兩場女單四分之一決賽，孫穎莎和蒯曼分別以4:0和4:2淘汰日本選手長崎美柚、大藤沙月，會師半決賽。

「跟對手（長崎美柚）在國際賽場交手並不是特別多，但對她還是有一定了解。她在反手、發接球上有自己的優勢和特點，第一局過後自己在技戰術方面做出了一定調整，後面三局相對比較順利。」孫穎莎說。

混雙半決賽、決賽以及女單半決賽都將於13日進行。