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台維斯盃／中華隊雙打臨時換將 仍不敵美奧運銀牌組合

記者劉肇育／台北即時報導
吳東霖臨危授命在第三點雙打再度出賽。圖／中華民國網球協會提供
吳東霖臨危授命在第三點雙打再度出賽。圖／中華民國網球協會提供

台維斯盃世界組總決賽資格賽，中華隊近兩日在主場迎戰強權美國隊，在首日兩點單打都吞下敗仗後，中華隊在今天的第三點雙打臨時換將，改由吳東霖取代原訂的許育修，搭配何承叡迎戰今年巴黎奧運男雙銀牌組合雷蒙（Rajeev Ram）／克拉查克（Austin Krajicek），最終以4：6、6：7（4：7）敗下陣來，由美國隊率先搶下三點取勝。

曾32度在台維斯盃稱王的美國隊，這次赴台參賽也派出實力堅強的陣容，首日就由今年澳網表現搶眼的吉隆（Marcos Giron）以及米切爾森（Alex Michelsen）出戰，最終兩人也分別以直落二擊敗台灣好手曾俊欣、吳東霖，幫助美國隊首日打完取得2：0領先。

今天登場的第三點雙打賽事，美國隊更是由今年巴黎奧運男雙銀牌組合雷蒙／克拉查克出戰，至於我國則臨時變陣由昨天單打表現亮眼的吳東霖替換許育修與何承叡搭擋出擊。

儘管雙方在雙打經驗與默契上有不小的落差，但台灣組合仍是奮力與強勁對手對抗，在首盤僅一度被對手破發，並以4：6讓出第一盤。

第二盤吳東霖／何承叡再度展現韌性，與美國組合在前11局互相拉鋸且都成功保住自己的發球局，不過在6：5領先時，第12局美國組合卻是一分未失就保住發球局，也將比賽帶入搶七局，雙方在前7個發球分都順利拿下後，美國隊則是率先打破僵局取得5：3領先，最終也以7：4拿下勝利，幫助美國隊在三點打完後以3：0拿下賽事勝利。

巴黎奧運 澳網

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