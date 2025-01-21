約克維奇澳網迎「史詩般」勝利 擊敗阿爾卡拉斯晉4強

21日在墨爾本進行的2025年澳洲網球公開賽男單四分之一決賽中，塞爾維亞選手約克維奇3比1戰勝西班牙選手阿爾卡拉斯，晉級四強。 （新華社）

一聲怒吼，塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）迎來了屬於自己的「史詩般」勝利，儘管這僅僅是一場澳網 四分之一決賽。

21日，在以3:1戰勝西班牙名將阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）後，約克維奇第12次闖入澳網的半決賽、晉級4強，也是他第50次打進四大滿貫賽的半決賽。塞爾維亞人正向著自己的第11個澳網和第25個大滿貫男單冠軍邁進。

鎖定勝利後的怒吼，既是慶祝，也是宣洩。賽後，約克維奇在現場接受了澳網官方轉播商主持人、前澳網冠軍庫里埃的專訪，這也意味著他已經接受了該頻道和其主持人托尼·琼斯就羞辱他的評論發表的道歉。

「我真希望今天這場比賽是決賽，」約克維奇說，「這是我在這個場地，或者說在任何場地上打過的最史詩般的比賽之一。」

這是37歲的約克維奇與21歲的阿爾卡拉斯的第八次會面，也是巴黎奧運會後決賽約克維奇戰勝對手摘金後的首次交鋒。儘管約克維奇在2023年的法網半決賽和過去兩年的溫網決戰中三次輸給對手，但這場勝利證明，阿爾卡拉斯還沒有準備好在澳網賽場上取代約克維奇的位置。

經過3小時37分鐘的激戰，作為賽會七號種子的約克維奇在丟掉首盤、左腿受傷的情況下，以4:6、6:4、6:3、6:4逆轉三號種子阿爾卡拉斯。

在熟悉的羅德·拉沃爾球場上，約克維奇開局就破掉了對手發球局，但阿爾卡拉斯很快連續回破，以5:4反超。約克維奇這時突然叫了暫停，離場接受治療，等他返回賽場後，阿爾卡拉斯趁機以6:4拿下首盤。

左腿纏上厚厚保護帶的約克維奇第二盤攻勢更加凌厲，以3:0取得領先，阿爾卡拉斯奮力將比分扳平，但約克維奇此後逐漸佔據上風。拿下第二盤後，他發揮愈加穩健，阿爾卡拉斯儘管不時有驚人的表現，但關鍵時刻還是倒在歷史上最偉大的球員拍下。

約克維奇還表示，第二盤如果無法拿下，不知道自己還能不能繼續比賽，離場治療後自己打得越來越好，終於拿下了這關鍵的一盤。

「我感覺卡洛斯（阿爾卡拉斯）之後開始顯得猶豫，我於是抓住機會，移動也越來越好，打得越來越好。」

對於23日的半決賽，他說：「最重要的是及時康復，希望我能夠打出最好的水平。」