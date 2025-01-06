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日本捕手難忘12強賽 被大巨蛋應援聲衝擊到「失憶」

記者陳宛晶／即時報導
日本隊捕手坂倉將吾談到12強之旅印象最深的比賽，他的答案是在台北大巨蛋面對南韓、中華隊的兩場比賽，第一次體驗全然的客場氛圍，應援聲大到讓他難以思考。圖／聯合報系資料照片
日本隊捕手坂倉將吾談到12強之旅印象最深的比賽，他的答案是在台北大巨蛋面對南韓、中華隊的兩場比賽，第一次體驗全然的客場氛圍，應援聲大到讓他難以思考。圖／聯合報系資料照片

去年世界12強棒球賽，日本隊捕手坂倉將吾攻守都有不俗表現，入選全明星隊捕手位置，談到12強之旅印象最深的比賽，他的答案是在台北大巨蛋面對南韓、中華隊的兩場比賽，第一次體驗全然的客場氛圍，應援聲大到讓他難以思考。

坂倉將吾在12強合計18打數敲出8安打、1轟，打擊率4成44，他說12強聚集很多優秀選手，從他們身上學到很多，也有人向自己提問，「度過了很充實的一個月。」

被問到印象最深的比賽，他的答案是兩場在台北大巨蛋的比賽，分別面對南韓、中華隊，「那應該是第一次在這樣完全的客場感氛圍中出賽，雖然賽前開了很多次會議，但實際進入比賽，那兩場比賽還是…。」

他指出，南韓、台灣打者的反應能力比他們在開會時預期的更快，這讓日本隊遇到麻煩，他自己也感覺有點緊繃，加上來自敵隊應援的聲音，「剛輸入大腦的訊息，馬上就從記憶中溜走，進入耳裡的噪音會讓你心想『呃…發生什麼事了？』」

日本在這兩場比賽最終都獲勝，也讓坂倉將吾坦言幸好是贏了，所以現在回想起來，會覺得是很好的經驗。被問到再戰2026年世界棒球經典賽的野心，他回應：「那是當然的，想入選經典賽的心情又更加強烈了。」

南韓 日本 經典賽

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