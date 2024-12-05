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NBA／開季前22戰戰績還不如上季 教頭瑞迪克：我很尷尬

記者劉肇育／即時報導
湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）。（路透）
湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）。（路透）

湖人今年休賽季迎接新任主帥瑞迪克（JJ Redick）上任，並期待能帶領球隊打出嶄新氣象，沒想到湖人在昨天慘敗給熱火41分後，開季前22場比賽僅拿下12勝，戰績還不如上季漢姆（Darvin Ham）執教時期，讓瑞迪克也表示，為球隊表現感到尷尬。

湖人今年休賽季持續以雙星為核心進行陣容上的小幅補強，並且讓不曾在NBA有過任何執教或是助教經驗的瑞迪克取代漢姆執掌兵符，期望能為這支傳統勁旅注入新活力。

儘管今年開季後湖人在詹姆斯和戴維斯賣老命的演出下，排名還能維持在西區中前段班，但近期在雙星表現出現起伏的情況下，陣容不平衡的問題也遭到放大，尤其當雙星不在場上時幾乎無人能夠接管大局，迫使即將40歲的詹姆斯仍必須扛起大量的攻守責任。

在近兩場比賽合計慘敗給對手70分後，瑞迪克昨天賽後也直言感受不到團隊的凝聚力，「我很尷尬，全隊都感到尷尬，這場比賽我們並未展現正確的態度和職業精神，我必須承擔責任，同時場上也有一些人必須承擔責任，在我看來我們現在沒有團結一致的感覺。」

瑞迪克也強調，為了解決球隊目前糟糕的狀態，他將會與教練團、球員先進行集體會議，然後再與球員單獨面談，以避免球隊繼續分裂下去。對於瑞迪克的批評，詹姆斯也表示認同，「這絕對不只是教練的責任，我們也必須扛起責任。」

湖人 NBA

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