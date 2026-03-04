李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

62歲武打巨星李連杰 今（4）日在台出席講座，以「沒有當下的當下，才是當下」為主題與慈濟 靜思書軒對談，分享他在名聲與放下之間的體悟。22歲的小女兒Jada也陪爸爸出席，李連杰在開場開心的直說：「回家真好！」

李連杰此次與女兒一起訪台，他感嘆這次終於能夠好好的做自己：「來了這麼多次台灣，這次到很多小店，不用這麼演、不用這麼包裝，真的很開心。」李連杰透露，以前身為演藝人員大家都是透過公眾視角看你，「以前你方方面面都要像個黃飛鴻，很累的，我要去吃小吃都沒辦法」。

他認為，作為演藝工作者當然快樂，但他形容人生如戲，自己活得又快樂又痛苦，「我覺得當演員快樂的時間短，思考、憂鬱、壓力的時間比較長」。李連杰笑說自己夢前沒有夢想，但他園藝將畢生所學與所有人分享：「我覺得功夫電影必須要傳承，有夢想繼續玩我就去幫忙，無論是好萊塢 巨星還是小朋友，反正能幫我就幫。」

近年來，網路上有不少李連杰各種的身體狀況傳言，他也現場一一回應，笑談一切直說：「有人說我換心臟，我也沒病為什麼要換心臟？還有人說我喝小孩的血，那滿殘忍的。也有人說我養小鬼，我想說我養小鬼幹嘛啊，通常要有目的才養小鬼，但我也沒目的養鬼幹嘛！」