綜藝錄到一半…黃子韜突呼吸急促、臉色慘白 節目緊急中斷

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜在錄製綜藝時，身體突然發生狀況，引發關注。(取材自微博) 張詒宣

前韓團EXO成員、大陸男星黃子韜近日在錄製綜藝「宇宙閃爍請注意」溫泉水上環節時，突然發生呼吸急促、臉色慘白，主動暫停拍攝，短暫休整後才重返現場完成後續內容。黃子韜的身體狀況引發公眾對藝人健康管理的廣泛討論。

當天，黃子韜完成溫泉水上競技後，突感身體不適，出現喘不動氣、頭暈等症狀，他當場扶膝彎腰並多次表示「腦子好難受」、「可能玩不了這一部分」。導演見狀立即暫停錄製，工作人員並提供熱水讓他離場休息。約15至20分鐘後，黃子韜症狀緩解，主動回歸完成剩餘拍攝。

外界猜測，可能是溫泉加速血管擴張，加上劇烈運動，導致身體調節失衡。但也有網友擔心，黃子韜的健康狀況恐有隱患。

據悉，黃子韜曾公開透露，小時候因為習武重摔導致腦出血，經開顱手術搶命，一共縫了43針。當時醫生還警告，如果再晚一步，恐怕變成植物人。此外，他去年接受中醫治療時，被指「腎氣虛弱，脾胃代謝欠佳」；同年因通宵錄影引發呼吸道感染，在吸氧情況下堅持工作。

另外，還有網友指出，黃子韜近期綜藝行程密集，長期處於高壓狀態。身體負荷不小，因此建議他減少極限項目參與，合理規劃休息，並稱「錢掙不完，健康無價」，「不缺資源，無需硬扛」。

