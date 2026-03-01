愛情長跑8年 張棟樑不藏了 親吐當爸進度

我的頻道

記者林士傑／即時報導
張棟樑預告新計畫鎖定台北小巨蛋。圖／張棟樑第二十一個故事巡演官方提供 林士傑
張棟樑預告新計畫鎖定台北小巨蛋。圖／張棟樑第二十一個故事巡演官方提供 林士傑

張棟樑投入「第21個故事」巡演2年多，昨晚在澳門迎來最終場，會後預告新計畫鎖定台北小巨蛋，「一直想要去台北，希望今年有機會」。許久未有戲劇作品的他，同時把握機會向台灣劇組喊話「想拍戲」，壞蛋、渣男甚至是變態角色均不排斥，直呼「價錢好商量」。

由於2個月前在高雄站痛哭流涕，他昨晚開演前堅守淚腺，直至感謝團隊時難掩激動，在台上噴淚，「有點不捨，對他們有滿滿的感恩」。接著他替家人、工作同仁安排感謝之旅，也提到尚未確定完整的演出主題，但正在努力申請小巨蛋檔期，他笑說：「既來之則安之，但希望下套巡演可以緊湊一點。」

他說自出道以來一路順遂，很受上天眷顧，由於有過太忙碌爆肝的歷史，他說：「現在身體非常好，非常享受可以拿捏的工作狀態。」只是現今工作量大幅減少，仍是維持佛系經營嗎？他說自己並不覺得是佛系，「我始終相信是我的就是我，沒有那麼急性子，可以活出自己、當個快樂的藝人很幸運」。

談到8年前認愛的另一半，他說彼此感情很穩定，生活也很踏實，目前定居在吉隆坡，方便就近照顧家人。他自認較適合吉隆坡的節奏、環境，現擁有3間房子，既然雙方情比金堅，有計畫升格當爸爸嗎？44歲的他表示14年前很想要小孩，但姊妹們陸續當媽媽，家族愈來愈多新成員，「我發現他們都是我的小孩」，樂於享受能夠自我控制的生活。

張棟樑開心向觀眾比出愛心手勢，私下跟另一半的感情也很穩定。圖／張棟樑第二十一個故...
張棟樑開心向觀眾比出愛心手勢，私下跟另一半的感情也很穩定。圖／張棟樑第二十一個故事巡演官方提供 林士傑

澳門

