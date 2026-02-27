賴佩霞感動認證…美籍女婿摔斷手腕成求婚關鍵

Dana（右前起）、謝沛恩、賴佩霞、謝志鴻、妹妹Adrienne在戶政事務所笑開懷。圖／繁星浩月提供

謝沛恩（Aggie）昨天（2/26）登記結婚，最開心的莫過於媽媽賴佩霞 ，她說：「身為母親，最大的喜悅，莫過於由衷肯定女兒所選擇的伴侶。換句話說，謝謝女兒，為我們帶來了一位無比貼心的家人。」而美國籍的Dana則透露，交往4年多，真正確定想娶Aggie，是2024年1月他騎車摔斷手腕的時候，她整晚沒睡陪他那刻。

賴佩霞與謝志鴻再婚，他將她帶來的2個女兒視如己出，這次謝沛恩登記，一家人同時見證幸福。賴佩霞第一次見到Dana，是在她「轉念的力量」，當時匆匆一瞥，並沒有留下太深刻的印象，只覺得這個年輕人氣質特別好。她說：「4年多來，隨著一次次相處、對話，我和先生常常相視而笑，不得不讚嘆女兒的眼光。看著兩人感情愈來愈深厚，做父母的自然欣慰；而最讓我感動的，是女婿對我們的敬重，以及對妹妹的疼惜。」並祝願他們一生真誠相待，在歲月裡相互扶持、彼此成全。

美國籍的Dana今年37歲，比謝沛恩大2歲，在台灣經營醫療用品公司，未來也確定會待在台灣，他表示「因為我們的工作與生活都已經在這裡穩定發展」。當初跟謝沛恩是透過共同朋友在酒吧相識，那是2021年10月，「當下我就感受到一種很強的連結」。

但真正確定想娶她，是他騎車摔斷手腕，「那天她整晚沒睡，等我手術結束，還躺在推床旁邊陪我，一起笑著聊天。那一刻我知道，就算在人生低潮的時候，我們也能一起把它過得很好」。求婚非常自然，沒有什麼成大安排，像是一種召喚，是時候開啟人生的下一個篇章，於是選在交往紀念日也就是去年10月底的晚餐後問她「願不願意嫁給我」？