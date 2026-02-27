我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

吹哨者披露中國如何在本土及海外監視公民 包括在美國

賴佩霞感動認證…美籍女婿摔斷手腕成求婚關鍵

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Dana（右前起）、謝沛恩、賴佩霞、謝志鴻、妹妹Adrienne在戶政事務所笑開懷。圖／繁星浩月提供
Dana（右前起）、謝沛恩、賴佩霞、謝志鴻、妹妹Adrienne在戶政事務所笑開懷。圖／繁星浩月提供

謝沛恩（Aggie）昨天（2/26）登記結婚，最開心的莫過於媽媽賴佩霞，她說：「身為母親，最大的喜悅，莫過於由衷肯定女兒所選擇的伴侶。換句話說，謝謝女兒，為我們帶來了一位無比貼心的家人。」而美國籍的Dana則透露，交往4年多，真正確定想娶Aggie，是2024年1月他騎車摔斷手腕的時候，她整晚沒睡陪他那刻。

賴佩霞與謝志鴻再婚，他將她帶來的2個女兒視如己出，這次謝沛恩登記，一家人同時見證幸福。賴佩霞第一次見到Dana，是在她「轉念的力量」，當時匆匆一瞥，並沒有留下太深刻的印象，只覺得這個年輕人氣質特別好。她說：「4年多來，隨著一次次相處、對話，我和先生常常相視而笑，不得不讚嘆女兒的眼光。看著兩人感情愈來愈深厚，做父母的自然欣慰；而最讓我感動的，是女婿對我們的敬重，以及對妹妹的疼惜。」並祝願他們一生真誠相待，在歲月裡相互扶持、彼此成全。

美國籍的Dana今年37歲，比謝沛恩大2歲，在台灣經營醫療用品公司，未來也確定會待在台灣，他表示「因為我們的工作與生活都已經在這裡穩定發展」。當初跟謝沛恩是透過共同朋友在酒吧相識，那是2021年10月，「當下我就感受到一種很強的連結」。

但真正確定想娶她，是他騎車摔斷手腕，「那天她整晚沒睡，等我手術結束，還躺在推床旁邊陪我，一起笑著聊天。那一刻我知道，就算在人生低潮的時候，我們也能一起把它過得很好」。求婚非常自然，沒有什麼成大安排，像是一種召喚，是時候開啟人生的下一個篇章，於是選在交往紀念日也就是去年10月底的晚餐後問她「願不願意嫁給我」？

由於謝沛恩表明是為了生小孩而結婚，她說：「我們從訂婚那一天就開始規劃了，至於好消息，就請大家再耐心等等，有好消息一定跟大家分享。賴佩霞當初嫁給謝志鴻時並未舉辦婚禮，卻依然有一段很好的婚姻，所以謝沛恩並未特別嚮往大型的婚宴，「對我來說，這已經是最好的證明——幸福並不取決於儀式」。

賴佩霞（前排左起逆時針）、謝志鴻、妹妹Adrienne、謝沛恩和Dana慶祝結婚...
賴佩霞（前排左起逆時針）、謝志鴻、妹妹Adrienne、謝沛恩和Dana慶祝結婚登記用餐。圖／繁星浩月提供
謝沛恩（右）與老公Dana結婚登記合照。圖／繁星浩月提供
謝沛恩（右）與老公Dana結婚登記合照。圖／繁星浩月提供
妹妹Adrienne（左起）、賴佩霞、Dana、謝沛恩和爸爸謝志鴻在戶政事務所結...
妹妹Adrienne（左起）、賴佩霞、Dana、謝沛恩和爸爸謝志鴻在戶政事務所結婚登記。圖／繁星浩月提供

世報陪您半世紀

賴佩霞

上一則

潘慧如關寵物旅館遭影射賺黑心錢…強調做公益從未拿過錢

下一則

NCT WISH竟會諧音哏拜年…他說這一句「全場媒體驚呼」

延伸閱讀

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
河北女婿江西過年 滿桌全辣菜…大年初三只能吃泡麵

河北女婿江西過年 滿桌全辣菜…大年初三只能吃泡麵
大鐵鍋燒水…杭州外地女婿難接受「鍋浴」：好像燉自己

大鐵鍋燒水…杭州外地女婿難接受「鍋浴」：好像燉自己
巨型LED求婚…愛在時報廣場 情人節紐約浪漫上演

巨型LED求婚…愛在時報廣場 情人節紐約浪漫上演

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件