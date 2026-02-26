才傳棄演陰陽劇本…楊洋突「包緊緊」復工 網傳導演親自去帶人

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
楊洋現身「不讓江山」開機時，手部骨折引起關注。(取材自微博)
楊洋現身「不讓江山」開機時，手部骨折引起關注。(取材自微博)

去年憑藉「凡人修仙傳」成功「去油」、重回頂流的大陸男星楊洋，近日重返劇組，參演古裝新劇「不讓江山」。不過，開機時他被發現左手骨折，開拍第二天，更被拍到拉著行李離開劇組，一度傳出陰陽劇本令他不滿拒演。但時隔沒幾日，楊洋又被發現回到橫店復工，甚至傳出導演親赴北京施壓。

楊洋1月時提前進組參加武術訓練時，不慎發生意外，導致左手意外骨折。「不讓江山」2月22日開機時，他的骨折仍未痊癒，因此傳出劇方批准他休病假5天。沒想到才休了三天，劇組就要求立即返橫店復工，網傳導演費振翔親自赴北京帶人。

「不讓江山」開拍之初即傳出劇組涉提供「陰陽劇本」，以及劇組資源分配不均，力捧男二、男三，連角色妝造概念圖都顯示，男女主角的造型都很簡單，遠不及男二、男三的華麗多變，引發粉絲懷疑這部劇是藉男主捧男二和男三。

隨著楊洋被拍到帶著大批行李離開劇組的照片，一度傳出他棄演。但事後傳出，他只是請假5天養傷。

對此，劇組發布聲明，否認「陰陽劇本」、「私下加戲」，強調全體演員劇本一致。對於楊洋在進組前手部受傷，已第一時間和團隊溝通，並已根據實際情況調整行程。楊洋工作室也回應，「所有聲音皆因熱愛」，承諾與劇組持續溝通並為楊洋角色保駕護航。

不過，楊洋返回橫店劇組時，在機場被發現帽子戴得很低、瀏海遮住眼睛，「包緊緊」模樣和他平時裝扮大不同，甚至有網友猜測楊洋是否因不願意服從被毆，但多數人否定此番猜測，直指「都這個咖位了，還能被欺負」，相關話題引發熱億。

復工

長者骨折不只是意外 背後恐藏隱形推手 手腕、脊椎與髖部尤其要注意

吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧

「鬼追蹤」取景數十年廢棄凶宅 8小時淨化壓不住邪靈

「鬼追蹤」拍攝現場頻傳靈異 8小時淨化壓不住「誤喚邪靈」

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

