吳孟達過世前假死訊瘋傳「少林足球」戲骨揭失控真相

港星田啟文人脈廣、個性隨和。記者林士傑／攝影

香港 資深男星在周星馳 執導的「少林足球」三師兄大受歡迎，身兼演員、監製、經紀人等多重身分的他，罕見演出台灣賀歲片「雙囍」，更暢談和周星馳、已故的「火雲邪神」梁小龍的合作往事。

他不僅和周星馳是多年好友，也熟知他的個性，在拍攝「功夫」時，田啟文不只是演員，還成了梁小龍的經紀人。也正因這層關係，他為梁小龍爭取了相當優渥的提成條件，自己卻完全不抽成。「我不是要賺他的錢。」即使梁小龍一開始對合約內容感到困惑，甚至一度跟他鬧翻，但他仍耐心解釋，因為那不只是一紙合約，而是一份江湖情誼。

田啟文同時還是成為香港電影工作者總會發言人，只要有藝人傳死訊，所有人都一定會找他求證。他表示，並非刻意安排。起因是吳孟達 離世前後，網路上充斥大量為搏流量而捏造的假死訊，讓他非常憤怒。「不管生死，都應該被尊重。」於是他開始主動替媒體查證、回應，扛下這個吃力不討好的角色。

他曾向古天樂提議尋找接班人，卻被直言「很難」。這個位置需要人脈夠廣、能承受輿論壓力，還得願意在鎂光燈外做事。田啟文也強調，自己從不是為了刷存在感，而是希望以中立、負責的態度，替產業守住基本線。