75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

75歲中國演員劉曉慶 近日推出新短劇「錦繡安然」，劇中她不僅大開濾鏡飾演少女，更與46歲男演員金珈有吻戲，劇情安排令網友看傻眼，由於2人實際年齡相差30歲，網友齊崩潰喊道：「這是工傷吧！」直呼：「太離譜了，慶奶您收手吧」，不過也有部分網友認為「編劇敢寫、導演敢拍、演員敢演，就看觀眾敢不敢看」，另有網友誇他們其實是跨世代戀愛典範。

劉曉慶出道51年，演過無數膾炙人口的作品，80年代是她的演藝巔峰期，出演的首部電視劇「武則天」，從16歲演到82歲，就締造輝煌成績，播出後獲得超高收視率，曾獲大陸電影金雞、百花獎影后，在演藝圈地位超然，75歲仍兢兢業業熱衷於表演，像是近日也順應潮流拍起短劇，推出「錦繡安然」、「武則天傳奇」等作品。