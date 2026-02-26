我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國兩會前夕 多位共軍將領遭罷免全國人大代表

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普：有病、智商低

75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

記者陳慧貞／即時報導
75歲的劉曉慶在短劇中飾演少女角色。圖／摘自微博
75歲的劉曉慶在短劇中飾演少女角色。圖／摘自微博

75歲中國演員劉曉慶近日推出新短劇「錦繡安然」，劇中她不僅大開濾鏡飾演少女，更與46歲男演員金珈有吻戲，劇情安排令網友看傻眼，由於2人實際年齡相差30歲，網友齊崩潰喊道：「這是工傷吧！」直呼：「太離譜了，慶奶您收手吧」，不過也有部分網友認為「編劇敢寫、導演敢拍、演員敢演，就看觀眾敢不敢看」，另有網友誇他們其實是跨世代戀愛典範。

劉曉慶出道51年，演過無數膾炙人口的作品，80年代是她的演藝巔峰期，出演的首部電視劇「武則天」，從16歲演到82歲，就締造輝煌成績，播出後獲得超高收視率，曾獲大陸電影金雞、百花獎影后，在演藝圈地位超然，75歲仍兢兢業業熱衷於表演，像是近日也順應潮流拍起短劇，推出「錦繡安然」、「武則天傳奇」等作品。

劉曉慶、金珈主演陸短劇「錦繡安然」昨（25日）上線，該劇走甜寵路線，兩人在戲裡上演多場親密對手戲，甚至有嘴對嘴吻戲，雖然鏡頭明顯開了濾鏡，採用短劇慣用的柔焦效果，燈光也打到最夢幻，但男女主角30歲的年齡差依舊藏不住，畫面一出，令網友看傻眼，直呼「太衝擊」！此外，她在另一部「武則天傳奇」中再度扮演14歲少女，更強調她親自上陣，全程不用替身，讓網友看了哀嚎：「慶奶收手吧！」、「演當家主母不好嗎？為什麼一定要演少女？」、「慶奶收手吧！」

75歲的劉曉慶（左）在短劇中飾演少女角色。圖／摘自微博
75歲的劉曉慶（左）在短劇中飾演少女角色。圖／摘自微博
75歲劉曉慶在劇中擁吻46歲男主角，網友傻眼哀嚎。圖／摘自微博
75歲劉曉慶在劇中擁吻46歲男主角，網友傻眼哀嚎。圖／摘自微博

世報陪您半世紀

劉曉慶

上一則

NONO陳宣裕遭控性侵害6女 高院4月23日宣判

延伸閱讀

吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧

吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧
與姊吵架後離家…河南15歲少女失聯半月 父親懸賞100萬

與姊吵架後離家…河南15歲少女失聯半月 父親懸賞100萬
耿大勇38歲放棄鐵飯碗逐夢 從鍋爐工變劉曉慶搭檔

耿大勇38歲放棄鐵飯碗逐夢 從鍋爐工變劉曉慶搭檔
從鍋爐工到劉曉慶搭檔… 短劇演員耿大勇：年少曾想當明星

從鍋爐工到劉曉慶搭檔… 短劇演員耿大勇：年少曾想當明星

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
銀行開戶要查公民身分？今日5件事

銀行開戶要查公民身分？今日5件事
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了