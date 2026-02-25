53歲女星離婚「消失20年」搖身東京包租婆「擁3間房」

王百瑜淡出螢光幕20年，回歸演藝圈。記者林士傑／攝影

53歲女星王百瑜淡出演藝圈20年，去年加入伊林娛樂，正式回歸演藝圈。她25日出席開工團拜，分享過年點滴，透露日前開啟「人生第一次追星」，為了偶像G-DRAGON權志龍，竟快閃曼谷36小時，直呼：「覺得要做自己，想要做什麼就瘋狂去做。」

王百瑜1996年和演員黃建群結婚、懷孕，卻在臨盆前發現丈夫疑似出軌，一氣之下斬斷1年短命婚，之後便淡出螢光幕，直到去年重返演藝圈。她坦言，演藝圈工作不穩定，早期總有「有土斯有財」的傳統觀念，認為買房最划算，於是她跟著家人投資置產，自2013年起陸續在東京中央區精華地段投資房產，這些年幾間房產買賣，目前維持3間房產收租，早已是名符其實的「包租婆」。

回歸演藝圈後，王百瑜坦言壓力很大，尤其加入「伊林」後，眼看周圍都是年輕俊男美女，更令她感到焦慮，時刻提醒自己要多保養一點，維持更好力量，「把自己當新人，面對任何工作都不設限。」提到感情，她直言現在是單身狀態，對於談戀愛，一點想法都沒有，笑說：「追星何必談戀愛。」