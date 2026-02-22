「甄嬛傳」N刷不膩這幾集最難看 曾播出「一鍵回宮」特別版

孫儷主演「後宮甄嬛傳」春節期間馬拉松直播播不停。（圖／八大電視提供）

大年初六開工了，過年期間必追神劇「後宮甄嬛傳 」馬拉松直播播至第5輪，截至目前為止，在YT的線上觀看人數仍有2.4萬人，儘管看了千遍不厭倦，不少觀眾還是會跳過第46集至第55集「甄嬛離宮至甘露寺修行」劇情，直指此一大段劇情最難看且無聊，甚至被當作直播間的休眠時間，直到「熹妃回宮」才重拾熱度。

孫儷 主演的「後宮甄嬛傳」之所以重播不斷，觀眾N刷不膩，其中「華妃一丈紅」、「華妃下線」、「熹妃回宮」、「滴血驗親」、「皇上駕崩」等經典橋段，多年來令人津津樂道、念念不忘，重點是能在直播間引發網友狂噴直呼爽。

但比起這許多的詭譎多變、精采宮鬥的名場面，第46集至第55集甄嬛到甘露寺修行，卻與果郡王發展情愛故事，因遠離了緊張刺激的紫禁城權力中心，劇情缺乏經典爭寵、陷害情節，尤其甄嬛的戀愛腦、生活太苦，劇情節奏慢且沉悶，令觀眾失去耐心，也被視為全劇「冷場」、「最難看」段落。

台灣八大電視於每年農曆新年期間推出的「後宮甄嬛傳」24小時馬拉松直播，已成為甄嬛迷們的年度盛事，但網友曾在2024年發起「直播跳過甘露寺」活動，當時八大電視也曾在IG發文「捍衛生存權」，表示「冤枉啊～～～甘露寺錯了嗎」，不過後來八大電視仍決定從善如流，在最後一輪直播播放「跳過甘露寺」版本，播出甄嬛「一鍵回宮」特別版。