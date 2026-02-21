江宏恩拒蹭江振誠「米其林」光環：代訂位有點逾矩了

我的頻道

記者趙大智／專訪
江宏恩很尊重弟弟。(記者王聰賢／攝影)
江宏恩很尊重弟弟。(記者王聰賢／攝影)

55歲江宏恩有個小6歲的米其林名廚弟弟江振誠，但兩人從不愛曬兄弟情。江宏恩說：「家人都低調，我也不愛到處秀我弟是誰，沒必要。」江振誠經營的「Raw」餐廳昔一位難求，難免有人想從江宏恩那裡走捷徑，對此江宏恩分得清楚：「代訂位有點逾矩了啦。」

江振誠的「Raw」在2024年已結束對外營業，在那之前的訂位問題，江宏恩坦言：「肯定有朋友請我幫忙，但我會告訴他們我的難處，這餐廳位子就這麼多，我們家人再去介入，會讓餐廳其他人講話，特別主事者是我弟弟。」弟弟受歡迎他也很高興，但真的不可能成為訂位中心。

江振誠竄起前，江宏恩早已走紅，因為了解身為名人的心情，所以很尊重弟弟的一切，「他的世界畢竟跟我的領域很不一樣，也有自己的思惟和想法，都這麼大的人了，不需要我提起，他有他的發聲管道」。

農曆年前江宏恩曝光跟媽媽、姊姊、弟弟江振誠一家人在「金豬食堂」聚餐合照，兄弟被指一個模子。對此江宏恩說：「可能外人看都覺得像，但我一直看也不覺得，其實我跟我姊都像我爸那邊，我弟像媽媽那邊，包括身高也是，我舅舅187公分，大姨177公分。」

這場聚餐中，江振誠的泰籍妻子Pam 也入鏡，夫妻2年前曾傳婚變，江宏恩連出席試片會都被追問，如今這張合照間接說明只是謠言。他認為弟弟和弟妹可能覺得很多事不必公諸於世，也不必對外解釋什麼。近年兄弟跟家人都會相約到日本金澤過年，但江宏恩趕拍三立台8「百味人生」，事前無法確認放假時間，加上家中的長毛臘腸犬高齡19歲，放不下牠獨自在家，所以今年就在台北過。

江宏恩難得聊弟弟江振誠。(記者王聰賢／攝影)
江宏恩難得聊弟弟江振誠。(記者王聰賢／攝影)
江宏恩(右)年前難得放上他跟弟弟江振誠同框照。(圖／摘自Instagram)
江宏恩(右)年前難得放上他跟弟弟江振誠同框照。(圖／摘自Instagram)

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
65歲林瑞陽20歲前頭髮就白了。圖／摘自微博

「妳外公來了」林瑞陽幼兒園接小孩 尷尬名場面曝光

2026-02-14 13:20

