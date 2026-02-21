江宏恩拒蹭江振誠「米其林」光環：代訂位有點逾矩了

江宏恩很尊重弟弟。(記者王聰賢／攝影)

55歲江宏恩有個小6歲的米其林名廚弟弟江振誠，但兩人從不愛曬兄弟情。江宏恩說：「家人都低調，我也不愛到處秀我弟是誰，沒必要。」江振誠經營的「Raw」餐廳昔一位難求，難免有人想從江宏恩那裡走捷徑，對此江宏恩分得清楚：「代訂位有點逾矩了啦。」

江振誠的「Raw」在2024年已結束對外營業，在那之前的訂位問題，江宏恩坦言：「肯定有朋友請我幫忙，但我會告訴他們我的難處，這餐廳位子就這麼多，我們家人再去介入，會讓餐廳其他人講話，特別主事者是我弟弟。」弟弟受歡迎他也很高興，但真的不可能成為訂位中心。

江振誠竄起前，江宏恩早已走紅，因為了解身為名人的心情，所以很尊重弟弟的一切，「他的世界畢竟跟我的領域很不一樣，也有自己的思惟和想法，都這麼大的人了，不需要我提起，他有他的發聲管道」。

農曆年前江宏恩曝光跟媽媽、姊姊、弟弟江振誠一家人在「金豬食堂」聚餐合照，兄弟被指一個模子。對此江宏恩說：「可能外人看都覺得像，但我一直看也不覺得，其實我跟我姊都像我爸那邊，我弟像媽媽那邊，包括身高也是，我舅舅187公分，大姨177公分。」