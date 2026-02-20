向太公開「致富4大習慣」：長期堅持 錢自然會擁抱你

向太檔案照。(取材自微博)

農曆新年正是規劃人生的好時機；對此，人稱「向太」的香港 影視大亨向華強妻子陳嵐，近日在小紅書 大方分享她的「致富指南」。

Yahoo新聞報導，這位在商場叱吒風雲的女強人直言，普通人和有錢人之間的差別，往往取決於日常的細節，只要掌握「4個關鍵習慣」，也能縮短與財富的距離；不過「這些習慣看似簡單，但大部分的人其實都沒能做到」。

一、 養成「尊重錢」的習慣

向太指出，現在許多新一代的年輕人對於金錢缺乏概念，常抱持著「及時行樂」的心態。她特別提醒，很多人覺得「幾十塊、幾百塊」只是小錢，花掉也無所謂，但就是這種「小錢無所謂」的心理，讓財富在不知不覺中流失。向太強調，千萬不要小看這些微小的支出，長期累積下來，那絕對不是一筆小數目。尊重每一分錢，是致富的第一步。

二、 學會「向內求」

針對社會上普遍存在的攀比風氣，向太語重心長地表示，一定要學會「向內求」，不要把面子看得太重。她觀察到，往往是越沒錢的時候，人反而越在意別人的眼光，總想靠「撐場面」來證明自己。這種「打腫臉充胖子」的行為只會加速財務危機。真正的自信與財富來自於內在的積累，而非外表的包裝。

三、 靠近「積極正能量」的人

在人際關係方面，向太認為選擇環境至關重要。她建議大眾應長期靠近具有積極、正能量的人。她分享了一句商業金句：「好的人脈就是你的錢脈。」與優秀、進取的人為伍，不僅能獲得更多資訊與機會，更能受到正面心態的感染，進而提升自己的賺錢能力與格局。

四、 保持「學習的能力」

最後，向太強調了她一直以來反覆叮嚀的重點——保持學習的能力。她觀察發現，越富有的人，往往越不會抗拒學習新東西。向太認為，學習是一輩子的習慣，「你不一定要樣樣精通，但你一定不能夠拒絕進步。」在瞬息萬變的時代，唯有不斷更新知識儲備，才能在財富賽道上保持競爭力。

向太在影片最後鼓勵大家，新的一年要有新面貌，從現在開始落實這四個好習慣。她相信，只要長期堅持這四點，不必辛苦追著錢跑，「錢自然就會擁抱你了」。