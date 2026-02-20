江蕙開唱瘦成這樣 超重磅嘉賓現身全場瘋了

江淑娜（左）和江蕙感情相當好。圖／寬宏藝術提供

江蕙演唱會「無，有」安可場今(20)日大年初四迎來首演，吸引上萬名歌迷到場。在這團圓時節，她特別選唱妹妹江淑娜的歌曲「請你記得我的好」，而這就是此次演出的最大彩蛋，她忽然笑著問台下觀眾：「想不想聽原唱？」話音剛落，江淑娜便在燈光聚焦中驚喜現身，讓現場氣氛瞬間沸騰。

延續去年南北巨蛋共23場的人氣，江蕙演唱會一開場即氣勢十足，江蕙除了演繹「等待舞伴」、「無言花」，特別將去年安可曲「甲你攬牢牢」，提前編排至開場曲之一，江蕙在台上開心向觀眾拜年：「好開心喔！第一次過年的時候開演唱會，尤其是冬天，過年大家都出國，不知道有沒有人會來看，結果台下滿滿滿，感謝大家。」

上回開唱是去年8月，江蕙顯然瘦了不少，重現瓜子臉和纖細腰身，一雙美腿更是若隱若現，「聽我的歌那麼久，大家都像一家人，我剛剛太興奮了，我還沒有祝福大家新年快樂，馬年吉祥如意，這幾天都是6點半開場」，也不忘提醒台下在找位子的長輩：「慢慢走不用緊張，我等你（坐定）。」

回顧去年演唱會中，最令人難忘的橋段之一，便是二姐江蕙緬懷父親，精心設計的「明興閣布袋戲轉場」，以及為父親演唱的「下午的一齣戲」，字字句句飽含思念，深刻的情感讓人動容。而在此次安可場，江蕙特別挑選不在去年歌單中的歌曲「月亮代表我的心」，她回憶小時候媽媽每次在車縫娃娃的衣服時，就會唱這首歌，結果爸爸跟媽媽說「妳每天都唱一樣，怎麼不換一首」但江蕙表示其實媽媽是要唱給爸爸聽，笑說爸爸真的是不解風情。

在唱江淑娜的「請你記得我的好」之前，江蕙說：「我們家還有一位歌手，很會唱也很會主持，她的歌都很紅，這首歌我唱還是有點小壓力，我們兩個人的聲線有點不一樣。」唱完後，江淑娜穿著江蕙此次的表演服現身，江蕙打趣笑說：「妳穿我的衣服衝啥！」

姐妹倆自江蕙2010年「戲夢」演唱會後，相隔16年再度同台，江淑娜笑說：「二姐新年快樂，恭喜發財，紅包拿來！」江蕙真的拿出紅包，江淑娜大讚二姐很貼心，「她邀請我上來，叫我免費演唱，我一口就答應了，我就想說她會包很大一包給我」，結果紅包一打開，裡面是兩百元，江淑娜當場吐槽：「我的小費 都比這還多！」

江蕙拱她再唱一首，更說她去年金鐘獎演出大獲好評，江淑娜佯裝客氣，邊喊不要，邊在台上更換超閃亮的新造型，聽到江蕙說唱她的歌有壓力，江淑娜開心說：「江蕙唱江淑那的歌有壓力，我沒聽說過！會讓江蕙唱別人的歌有壓力的，第一個就是我本人。」

而江蕙此次巡演先前雖有方文琳、張清芳 上台和她合唱，不過都是臨時起意邀請，江淑娜是正式的首位嘉賓。隨後，二姐江蕙大方將舞台交給妹妹，讓江淑娜獨自站上聚光燈中央，深情演唱經典名曲「煙雨濛濛」。