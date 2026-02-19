「超級夜總會」音樂總監詹緒純猝逝 曾和張菲合作

澎恰恰(左)不捨悼念詹緒純。圖／摘自臉書

跟孔鏘齊名的知名音樂人詹緒純，於今天驚傳過世，「超級夜總會」製作人李真苡在臉書哀悼：「謝謝詹緒純老師，為台灣演藝圈付出一生的心力。」

詹緒純有過多首編曲作品，跟陳盈潔多次合作，2000年接手率領三立大樂隊，在「黃金夜總會」節目停播之後，他跟部分樂手成立詹仔大樂隊。他後來成為「超級夜總會」的音樂總監，也曾和張菲合作，擔任「綜藝大哥大 」的樂隊伴奏，親切的態度贏得許多藝人好評，李真苡說當2019年接手「超級夜總會」時，內心忐忑不安，詹緒純總說「放心交給我，一切沒問題」，就此留下深刻印象。

李真苡表示主持人與樂隊之間的默契，對於節目來說格外重要，「而詹老師，永遠是那個讓人最安心的存在」。沒想到詹緒純去年9月因為身體不適告假，期間仍時時刻刻惦記著節目的一切，如今天人永隔，李真苡說：「原本還約好年後要邀請『詹仔大樂隊』的團員們一起吃頓飯，沒想到今天卻突然收到這樣的消息，一切來得太突然了」。