我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

CNN：要不要打伊朗 成川普二度執政以來兩難抉擇

「超級夜總會」音樂總監詹緒純猝逝 曾和張菲合作

記者林士傑／即時報導
澎恰恰(左)不捨悼念詹緒純。圖／摘自臉書
澎恰恰(左)不捨悼念詹緒純。圖／摘自臉書

跟孔鏘齊名的知名音樂人詹緒純，於今天驚傳過世，「超級夜總會」製作人李真苡在臉書哀悼：「謝謝詹緒純老師，為台灣演藝圈付出一生的心力。」

詹緒純有過多首編曲作品，跟陳盈潔多次合作，2000年接手率領三立大樂隊，在「黃金夜總會」節目停播之後，他跟部分樂手成立詹仔大樂隊。他後來成為「超級夜總會」的音樂總監，也曾和張菲合作，擔任「綜藝大哥大」的樂隊伴奏，親切的態度贏得許多藝人好評，李真苡說當2019年接手「超級夜總會」時，內心忐忑不安，詹緒純總說「放心交給我，一切沒問題」，就此留下深刻印象。

李真苡表示主持人與樂隊之間的默契，對於節目來說格外重要，「而詹老師，永遠是那個讓人最安心的存在」。沒想到詹緒純去年9月因為身體不適告假，期間仍時時刻刻惦記著節目的一切，如今天人永隔，李真苡說：「原本還約好年後要邀請『詹仔大樂隊』的團員們一起吃頓飯，沒想到今天卻突然收到這樣的消息，一切來得太突然了」。

李真苡哀悼說：「真心希望在另一個世界，詹老師依然可以繼續做自己最熱愛的音樂，繼續做自己喜歡的事。」節目主持人澎恰恰也在臉書悼念：「敬愛的詹老師，旋律已完成。R.I.P.」據了解，詹緒純的告別式於3月4日12點在懷愛館至真3廳舉辦。

「超級夜總會」製作人李真苡在臉書哀悼詹緒純。圖／摘自臉書
「超級夜總會」製作人李真苡在臉書哀悼詹緒純。圖／摘自臉書

世報陪您半世紀

哥大

上一則

嫁西非富商被迫「3女侍1夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

延伸閱讀

金鐘男星徐亨離婚 女兒幾歲都答不出來

金鐘男星徐亨離婚 女兒幾歲都答不出來
2025演藝圈5大震撼 大S猝逝令人惋惜 金秀賢男神形象毀

2025演藝圈5大震撼 大S猝逝令人惋惜 金秀賢男神形象毀
竹縣警猝逝留遺憾 局長林建隆談備勤室升級背後溫暖故事

竹縣警猝逝留遺憾 局長林建隆談備勤室升級背後溫暖故事
童星出道33歲男星猝逝 母悲痛證實「兒罹患帶狀疱疹」

童星出道33歲男星猝逝 母悲痛證實「兒罹患帶狀疱疹」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
65歲林瑞陽20歲前頭髮就白了。圖／摘自微博

「妳外公來了」林瑞陽幼兒園接小孩 尷尬名場面曝光

2026-02-14 13:20

超人氣

更多 >
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導