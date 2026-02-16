過年狂追「甄嬛傳」…為何拒看「如懿傳」？網友：太晦氣

孫儷（中）主演「後宮甄嬛傳」至今熱播不衰。圖／摘自微博

「後宮甄嬛傳 」春節 直播馬拉松邁入第5年，聊天室依舊湧入上萬名網友同步留言互動，「甄嬛陪過年」幾乎成了不少觀眾的固定儀式。相較之下，同為原著作者流瀲紫作品改編的「如懿傳」，卻未出現年年重播的盛況。近日便有網友在社群平台發問：「為什麼過年要看『甄嬛傳』，而不是看『如懿傳』？」掀起熱烈討論。

多數網友分析，「如懿傳」整體氛圍較為壓抑沉重，與農曆新年喜氣洋洋的氣氛形成強烈對比。劇中角色命運多舛，皇子、公主接連夭折，後宮嬪妃屢屢為孩子悲痛欲絕，加上自焚、閹割、家暴 等情節，讓觀眾看完心情難免低落。反觀「後宮甄嬛傳」雖同樣充滿權謀鬥爭，但主角甄嬛一路從失寵到逆襲復仇，劇情張力與爽感兼具，更符合年節期間「看得痛快」的觀影需求。

不少網友直言：「過年看『如懿傳』會覺得新的一年黯淡無光」、「女主太憋屈，看了會越來越鬱悶」、「大過年就是要看女主打怪升級」。也有人笑說，「沒人想在過年看大老婆打小三還失敗」。整體討論顯示，觀眾在春節期間更傾向選擇節奏明快、結局相對暢快的作品。