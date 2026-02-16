蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

資深歌手蔡幸娟的愛女Amanda（蛋蛋，本名謝方易）近日在Threads 迅速竄紅，頂著「白富美」標籤卻展現幽默又親民的個性，短短兩個月吸引超過7萬名粉絲追蹤，人氣直線攀升。外界驚艷之餘，也再度關注蔡幸娟一路走來的翻轉人生。

事實上，蔡幸娟出身台南，原生家庭並不富裕。父母曾經營動物藥品店，但父親沉迷賭博，導致家道中落、負債累累，全家為躲債務被迫搬家16次，甚至一度擠在僅三坪大的小空間生活。為了分擔家計，蔡幸娟11歲就南北奔波，在嘉義餐廳走唱演出，靠搭公車與末班車往返台南，年紀輕輕便扛起家庭重擔。

14歲時，她獲音樂人黃吉雄賞識，北上推出首張專輯「夏之旅」，迅速打開知名度。然而爆紅初期，為了上節目宣傳所需的交通、住宿與造型開銷龐大，收入一度入不敷出。歷經多年努力，她才逐步站穩腳步，如今事業有成、身價破億，成功翻轉貧困命運。

2003年，蔡幸娟與謝孔忠結婚，育有一女Amanda；2008年離婚後，她獨自撫養女兒長大。回想自己童年因家境困難，無法盡情讀書或學才藝，她在懷孕期間就開始替女兒規劃財務，長年固定投資基金，為女兒準備充足的教育資源，希望孩子能無後顧之憂地探索興趣。