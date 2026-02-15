吳敦告別式星光黯淡 陳楚河、歐陽龍現身送最後一程

陳楚河。記者林士傑／攝影

吳敦2月3日辭世，享壽77歲，身為影視大亨，但今天子女、前妻等家屬、幫派祁屬成員以及約50名左右警力齊聚，星光稍微黯淡。除了第2任妻子許佩蓉外，吳敦乾女兒賈靜雯、舊愛鄭家榆未現身。12點多，陳楚河和歐陽龍先後到場。

陳楚河長髮紮起，表情嚴肅，大安分局警方先盤查一番，他才慢慢走入靈堂。

陳楚河是同樣因「江南案」名噪一時的竹聯幫精神領袖陳啟禮長子，2005年正式加入演藝圈，剛服完兵役就加入已是影視大亨的吳敦旗下。陳楚河在吳敦過世當天表示：「第一時間就知道了，他是很平靜的走，也謝謝大家關心。」也說：「內心不捨，但想到他與我父親兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。他的家人也是我的家人，會跟他們一起送他最後一程。」

吳敦去年出新書「江南案與我的一生」，發表會上陳楚河就在場，跟父執輩坐一塊聊聊天。吳敦當年和陳啟禮一起出生入死，如今再因第二代合作，別有所感。吳敦曾說：「反正我也跟我兒子講一樣的話，做兄弟做不過你老爸，要做就做跟我不同領域的事，既然他想當明星，我跟他爸爸就只有全力支持。」

吳敦先將陳楚河先安排到北京讀戲劇學院，朝基礎表演開始。積極有心的陳楚河，試鏡後被導演賴水清嫌過胖，他二話不說在一周內瘦5公斤，3月底他到吳敦劇組報到，正式朝演藝路邁進。