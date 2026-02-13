「我們會再相遇」詹雅雯現身悼念大S 生前暖心鼓勵曝光

我的頻道

快訊

記者梅衍儂／即時報導
詹雅雯帶著大S和具俊曄曾寫給她的卡片去看大S長眠之地。圖／摘自YouTube
詹雅雯帶著大S和具俊曄曾寫給她的卡片去看大S長眠之地。圖／摘自YouTube

大S徐熙媛本月2日逝世1周年，丈夫具俊曄為愛妻設計紀念雕像，月初於金寶山揭幕，不少親友和粉絲都前往悼念。詹雅雯今（13）日在社群曬出到大S雕像前獻花致哀的影片，談到大S生前給予她的鼓勵，「熙媛謝謝妳，給予我的鼓勵，我永遠記得，愛妳」。

詹雅雯深受腦部動脈瘤以及帕金森氏症所擾，先前大S和具俊曄曾寫卡片鼓勵她勇敢對抗病魔。詹雅雯帶著花束和那張卡片去看大S的雕像。鏡頭下，大S給詹雅雯的卡片寫著「無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分，無論未來如何，我們最後還是會相遇」。

詹雅雯對著大S的雕像說，「這個是大S妳說的喔，無論未來如何，我們還是會相遇，我相信妳這句話，我也相信光頭寫的」，具俊曄在卡片上提到，時常聽到大S提到詹雅雯的狀況，希望能和詹雅雯見上一面，更要她不要失去勇氣。

詹雅雯也跟具俊曄喊話，「光頭，你也不要失去勇氣，熙媛沒有離開，熙媛的愛留著，熙媛的愛都還在，就像你所留下的這些字眼，真的太令人感動了，你無處不在的愛的設計，我們要將熙媛的傳遞開來」。

她表示大S是天使，自己始終保留著大S寫給她的卡片，當時得知大S離世噩耗，只能在家中默默流著淚，「知道人生無常，今年2月2日，看著這麼多人來看熙媛，我只能在電視上看著妳，今天，要過年了，我趕緊過來，過年前我一定要看看妳，也希望能鼓勵酷龍，熙媛，妳要保佑S媽、小S，也要保佑酷龍，能夠永遠用愛撫平他心裡的傷痛，S媽也是有妳的愛，填補空洞」。

詹雅雯去看大S的紀念雕像。圖／摘自YouTube
詹雅雯去看大S的紀念雕像。圖／摘自YouTube

大S 具俊曄 酷龍

易烊千璽捲入「驚蟄無聲」排片風波 粉絲為他維權

